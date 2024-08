Las redes antimedusas vuelven al Mar Menor después de dos años

Las redes antimedusas llegan al Mar Menor en el ecuador del verano después de dos años sin ellas. En concreto, se han comenzado a instalar en las playas de San Pedro del Pinatar y en la zona norte de La Manga, incluyendo La Mota, Villananitos, La Puntica, Veneziola y Pantalán, tal y como confirmó la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor este miércoles.

Atendiendo a las reclamaciones de los ayuntamientos, las barreras se han colocado para separar las zonas de baño de la proliferación de los celentéreos. Estas protecciones se han instalado siguiendo criterios científicos y bajo la supervisión de expertos para no empeorar las condiciones de la laguna.

La Consejería afirmó que, después de recibir las peticiones correspondientes, «las administraciones solicitaron los informes pertinentes a los organismos que deben autorizarlas. Entre ellos, la Demarcación de Costas del Estado, cuyo permiso llegó la semana pasada y desde entonces se han puesto en marcha estas labores».

Aprobadas por expertos

A principios de junio, ante la proliferación de medusas, se reunió de urgencia el Comité de Asesoramiento Científico del Gobierno regional, que es el encargado de aprobar la instalación de estas redes, y comunicó que iban a restringir el despliegue de las barreras para no dañar el equilibrio del ecosistema y que, en todo caso, su instalación se iba a realizar siguiendo una intervención «casi quirúrgica» y solo en puntos «muy limitados», donde la proliferación de ejemplares fuera incompatible con el baño, informó el portavoz del grupo de expertos, Emilio María Dolores.

En el último encuentro de este consejo asesor «se pusieron de manifiesto los datos de los últimos muestreos de medusas que hacían esperar una población de medusas similar a la del año pasado», cuando no fue necesaria la instalación de estas protecciones, lo que no hacía prever la necesidad de su colocación esta temporada.

Además, los expertos aseguraron que, en caso de necesidad, no contemplaban el despliegue de más de 40 kilómetros lineales de redes, como se había hecho otros años, porque las medusas ocupan un importante lugar en la cadena trófica y contribuyen a una mejor regulación del entorno, evitando la acumulación de nutrientes.

Por su parte, el alcalde de San Pedro del Pinatar, Pedro Javier Sánchez, reclamó esta medida a principios del verano como una necesidad urgente para proteger el sector turístico, a los veraneantes y el bienestar de todos los pinatarenses. Algo que intentó, sin éxito, durante la pasada temporada estival, aseguraron desde esa administración.

Sánchez no fue el único en hacer esta petición que también reclaman los vecinos de Los Alcázares, que se quejan de estar sufriendo una proliferación masiva de medusas que impide el baño a los veraneantes y que, según afirman, causa irritaciones en la piel después de salir del agua: «Tengo unos picores terribles y no me puedo ni bañar», dijo una vecina del municipio a La Opinión.

Asimismo, pusieron de manifiesto que llevan desde principios de verano conviviendo con los celentéreos, pero que es ahora cuando la situación se ha vuelto insostenible, sobre todo en las playas del Espejo y de las Palmeras.

"No son venenosas"

Ante estas denuncias, el alcalde de Los Alcázares, Mario Cervera, aseguró a La Opinión que las medusas que han proliferado en las citadas áreas no son venenosas y que «desde Protección Civil» solo le ha llegado información «de unas cinco picaduras desde que empezó el verano».

El regidor afirmó, además, que «la Comunidad examina el agua semanalmente para comprobar que sus principales parámetros se encuentran dentro de la normalidad» y que no hay potenciales amenazas para los bañistas. Sin embargo, se comprometió a «tomar muestras en las zonas donde los vecinos han denunciado esta situación» para hacer así una doble comprobación que indique el buen estado del mar.

El verano pasado, a pesar de su gran proliferación, la mayoría de ejemplares no llegaron a desarrollarse hasta ser adultos reproductores, ya que el nivel de zooplancton era muy bajo, como ocurre este año. Los especialistas explicaron también que las medusas no son peligrosas aunque pueden «dificultar el baño y ser muy molestas en caso de grandes poblaciones». Asimismo, aseguraron que harán una revisión continua de las redes para estar seguros de que no existen «embolsamientos de medusas» y poder liberar a los caballitos de mar que puedan quedar atrapados.