Murcia es una de las regiones que perderían dinero con el pacto de Cataluña

La Región sería una de las comunidades que recibiría menos dinero si prospera el acuerdo alcanzado entre el PSOE y ERC para la financiación de Cataluña que haría posible la investidura del socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat. El consejero de Hacienda, Luis Alberto Marín, aseguró ayer que los ingresos aportados por la financiación autonómica se reducirían en 100 millones, a pesar de Murcia es la comunidad autónoma peor tratada. El secretario general de Gestha, José María Mollonedo, cree que el perjuicio económico causado por la llamada financiación ‘singular’ de Cataluña quedaría compensado con la actualización de los censos de población utilizados en el reparto autonómico, que está caducado desde hace diez años y no se corresponde con la demografía actual.

El consejero de Hacienda negó ayer que «Cataluña esté infrafinanciada» y aseguró que «la Región de Murcia sí que lo está. Es la peor financiada del país. Recibimos 1.100 millones menos al año que la comunidad mejor financiada y 600 millones menos que la media nacional. Y ahora, por el concierto con Cataluña, dejaremos de recibir otros 100 millones más».

El representante de los técnicos de Hacienda considera que el impacto real del acuerdo alcanzado entre los socialistas y los independentistas catalanes se está magnificando por razones políticas y deja claro que la singularidad propuesta para Cataluña no es equiparable al «concierto» vasco. A su juicio, lo que establece la letra pequeña es que «la Generalitat asumiría la recaudación del IRPF en 2026 (no en 2025 como se había indicado inicialmente) y que después le cedería al Estado la parte que le corresponda. Es lo contrario de lo que ocurre ahora. La Agencia Tributaria del Estado recauda el Impuesto de la Renta y después transfiere a la Generalitat (y al resto de comunidades) el 50%».

Precisa que no está establecido cómo quedarían los porcentajes de reparto en el futuro y advierte de que cualquier modificación exige la reforma de las leyes de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca) y de Cesión de los Tributos, cuya aprobación no está asegurada si los independentistas de Junts o los socios del Gobierno, como Compromís, no la apoyan.

También apunta que el pacto no confiere a Cataluña «la autonomía para establecer las reglas del tributo», aunque la pretensión de los nacionalistas es llegar a conseguir «una mayor capacidad de recaudación».

Recuerda igualmente que Canarias y de Baleares ya tienen un régimen ‘singular’. En el primer caso, además de que no se aplica el IVA, existe una bonificación en el Impuesto de Sociedades destinado a favorecer la instalación de empresas en las islas. También Baleares tiene esta bonificación.

A su juicio, el mayor perjuicio se produciría al reconocerle a Cataluña el derecho a ser «la segunda comunidad autónoma que más debe recibir de acuerdo con la posición que ocupa en el ranking de recaudación per cápita».

En esta lista Madrid tiene el primer puesto, Cataluña el segundo y Baleares el tercero. José María Mollinedo apunta que si se les aplica también a Madrid y a Baleares el derecho a recibir en la misma proporción en la que aportan dinero al sistema, se beneficiarían de forma proporcional, con lo que se restaría más dinero a los fondos disponibles para las demás regiones. Las más perjudicadas, por este orden, serían Extremadura, Canarias, Castilla-La Mancha, Murcia, Castilla y León y Andalucía.

No obstante, el secretario de Gestha señala que una forma de evitar el descenso en estas comunidades es que el Estado aporte más dinero al sistema. «Si el pastel es más grande, van a recibir más millones porque la tarta será mayor», explicaba.

Por el contrario, la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) sostiene que el pacto supondría un concierto económico similar al del País Vasco y Navarra. También habían alertado de los problemas que originaría la fragmentación de la Agencia Tributaria: afectaría a la lucha contra el fraude fiscal, a la represión del narcotráfico y podría perjudicar a la ‘caja única’ de las pensiones y a la gestión de las retenciones.

El vicesecretario de Desarrollo Económico del PP de la Región y consejero de Hacienda, Luis Alberto Marín, sostiene que «el concierto económico para Cataluña es una independencia fiscal que rompe la unidad de España, vulnera la Constitución y acaba con los principios de solidaridad e igualdad» Para Marín, el acuerdo adoptado entre el Gobierno y Cataluña constituye «uno de los ataques más graves realizados a nuestros servicios públicos, como son la sanidad, la educación y las políticas sociales». El consejero lamentó que, una vez más, «Sánchez ha puesto por encima de los intereses del conjunto de los españoles su propio interés para seguir en la Moncloa, aunque sea a coste del interés general del resto de comunidades autónomas». Recordó que «todas las comunidades, incluidas las gobernadas por el PSOE, han pedido que el Gobierno no adopte ninguna decisión de manera bilateral, sino que respetase el sistema de multilateralidad que siempre ha precedido las reformas del sistema de financiación».