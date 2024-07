Murcia y Galicia se suman a la batalla contra el pacto del PSOE y ERC

Los presidentes de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, y de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, que ayer firmaron en Caravaca de la Cruz un acuerdo para colaborar en la promoción del turismo religioso, se han sumado a la batalla judicial anunciada por los barones del PP contra el pacto entre el PSOE y ERC que amplía las atribuciones de Cataluña en materia fiscal. Tras conocerse el acuerdo que permitiría la investidura de Salvador Illa como presidente de Cataluña, una vez que sea aceptado por las bases de ERC, López Miras y Rueda han asegurado que se opondrán a la aprobación de las concesiones que han transcendido porque «rompen con la solidaridad fiscal». Ambos coincidieron en criticar duramente la fórmula de financiación ‘singular’ que se ha conocido por los medios de comunicación y dan por hecho que restaría recursos a las demás comunidades autónomas.

El acuerdo establece que la Generalitat gestionará, recaudará, liquidará e inspeccionará todos los impuestos soportados en Cataluña y prevé que ambos ejecutivos definirán el nuevo sistema de financiación «singular» -para el que no se usa el término concierto económico- en una comisión bilateral prevista para el primer semestre de 2025. La Agència Tributària de Cataluña serla la que recaudará, gestionará e inspeccionará todos los impuestos.

También otros barones del PSOE, como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, se han manifestado en contra del pacto con ERC. Así como el expresidente de Aragón, Javier Lambán, que cree que supone «una quiebra brutal» de la igualdad.

«Las decisiones que toma el Gobierno buscan la supervivencia de Pedro Sánchez» Fernando López Miras — Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región

López Miras aseguró que si se confirma el acuerdo económico entre PSC y ERC que «afecta a todos», Murcia va a utilizar «todas las herramientas» que estén a su disposición, tanto jurídicas, institucionales como políticas. Un acuerdo cuyo eje es la financiación y el régimen fiscal de todos los españoles lo están decidiendo en Cataluña los independentistas catalanes y los socialistas catalanes», criticó López Miras, quien ve como único objetivo «que Pedro Sánchez siga siendo presidente del Gobierno».

El jefe del Ejecutivo regional insistió en que «todas las decisiones que está tomando el Gobierno central no se basan en el interés de todos los españoles, ni se pretende que sean buenas para el conjunto de España, sino en decisiones que supongan la supervivencia de Sánchez como presidente del Gobierno». Y esta situación, lamentó, «se resume en que quieren pagar con el dinero de los murcianos, de todos los españoles, que Sánchez siga en la Moncloa».

«Esto es inadmisible, es romper el régimen común que lleva rigiendo en España durante las últimas cuatro décadas, es vulnerar la Constitución, cargarse el principio de solidaridad y el principio de igualdad». Aseguró que «no va a permitir «que con el dinero de los murcianos se pague que Pedro Sánchez siga siendo presidente del Gobierno».

Por su parte, Alfonso Rueda dijo que Galicia no va a «tolerar» ni a «permitir» que se «rompa la igualdad», dado que es una cuestión que, bajo su punto de vista, «no se puede normalizar». Un día después de que el Ejecutivo gallego acordase acudir a los tribunales para exigir la convocatoria de la Conferencia de Presidentes, el jefe del Ejecutivo gallego dijo que ve «más urgente todavía» que se celebre esta cita entre los mandatarios autonómicos y el presidente del Gobierno.

«No vamos a tolerar que para darle a otros más nos lo que quiten a nosotros» Alfonso Rueda — Presidente de la Xunta de Galicia

«No podemos acostumbrarnos, yo me niego, a que normalicemos que decisiones que nos afectan a todos, a toda España, a todas sus comunidades, a sus habitantes, se tomen en beneficio de una sola persona por su interés y su supervivencia».

Apuntó que «no es casualidad» que esta noticia se haga pública coincidiendo con que Sánchez estaba citado a «declarar como testigo por un presunto caso de corrupción» en su entorno familiar .

«No es normal y no podemos normalizar que se rompa la igualdad, todo tipo de igualdad, la jurídica, la económica o la territorial, que es lo que se está haciendo, ya no por poner un presidente socialista en la Generalitat, que sería gravísimo, sino para mantener a Pedro Sánchez, consolidarlo y apuntalarlo en La Moncloa», reiteró. Añadió que «el régimen económico que mantenía unidos» a los distintos territorios de España y daba «sentido a la nación» se va a «romper una vez más por intereses de los de siempre. No vamos a tolerar que para darle a otros más de lo que les corresponde, nos lo quiten a nosotros», concluyó.