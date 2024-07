El Santa Lucía, pionero en la lucha contra la hepatitis C

El hospital Santa Lucía de Cartagena es el primer centro hospitalario de la Región que completa los requisitos para obtener la certificación de Excelencia en el ‘Decálogo de la Eliminación de la Hepatitis C’ que ha puesto en marcha la Asociación Española para el Estudio del Hígado con el objetivo de que los centros sanitarios españoles pongan en marcha las medidas necesarias para avanzar en la eliminación de esta enfermedad, indica el Ejecutivo regional.

Este manual, avalado además por la Sociedad Española de Patología Digestiva, la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica y el Grupo de estudio de las hepatitis víricas, contiene los requisitos que deben cumplir los hospitales para avanzar en el diagnóstico y tratamiento de los pacientes con esta enfermedad, añade la Comunidad.

Este 28 de julio se celebra el Día Mundial de la Hepatitis para concienciar y sensibilizar a la población sobre las hepatitis víricas, que inflaman el hígado y causan enfermedades como el cáncer de hígado. Se trata de un grupo de enfermedades infecciosas de las que las más relevantes en España por su incidencia son las A, B y C.

La consulta de hepatología del servicio de Aparato Digestivo del Hospital General Universitario Santa Lucía ha podido tratar con éxito desde sus inicios en el año 2015 a alrededor de 500 pacientes que han evolucionado favorablemente de su enfermedad. Las tasas de curación de los pacientes con hepatitis C se han incrementado del 50 al 95 por ciento en el Área II de Salud Cartagena gracias a la introducción de los nuevos tratamientos en esta consulta especializada, concreta la nota del Gobierno autonómico.

Salud cuenta desde 2015 con un riguroso sistema de información de nuevos diagnósticos del virus de la hepatitis C.

La Consejería de Salud recuerda la importancia de prevenir las hepatitis y que las de tipo B y C pueden evitarse mediante prácticas sexuales seguras, si no se comparten jeringuillas y no sometiéndose a intervenciones estéticas, como ‘piercings’ o tatuajes, o a cirugías menores en centros no homologados. Las de tipo A se pueden prevenir manteniendo hábitos de higiene adecuados y evitando beber agua en zonas donde las condiciones sanitarias no estén controladas.

En 2023 se notificaron en la Región de Murcia 12 casos de infección por virus de la hepatitis B, lo que supone una tasa de incidencia de 0,77 casos por 100.000 habitantes, similar a las observadas en 2021 y 2022.