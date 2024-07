Prueban un nuevo tratamiento contra el cáncer de pulmón en Murcia

El cáncer de pulmón microcítico o de célula pequeña es un tipo de cáncer que se detecta en una fase muy avanzada en la mayoría de los pacientes, de los cuales, desafortunadamente, un 97% no llega a vivir cinco años más después del diagnóstico. Es por esto que se caracteriza como uno de los cánceres más mortales y, «aunque al principio sí responde bien a los tratamientos, luego, en la mayoría de los casos, vuelve a progresar», informa Silverio Ros, oncólogo e investigador principal del ensayo clínico que se está realizando en Murcia.

Con el objetivo de conocer los factores de riesgo de esta enfermedad y desarrollar nuevas estrategias terapéuticas para tratar la misma, ha nacido el proyecto SOSCLC, vehiculizado a través de la Universidad Complutense de Madrid, el hospital 12 de Octubre y el Instituto de Oncología Vall d’Hebron de Barcelona. La Asociación Española Contra el Cáncer ha financiado esta iniciativa con 10 millones de euros, lo que ha permitido que formen parte de ella hasta 40 grupos de investigación situados en 16 ciudades españolas, entre las que se encuentra Murcia.

En la capital de la Región, concretamente en el hospital Virgen de la Arrixaca, se está llevando a cabo un ensayo clínico que consiste en «probar una combinación de dos fármacos, uno que es quimioterapia y otro que es inmunoterapia, para ver qué actividad produce en el cáncer de pulmón microcítico que ya se haya tratado previamente con otra estrategia», explica el investigador principal.

Participación de pacientes

Un total de 7 pacientes se han incluido en el ensayo tras haber sido seleccionados por los servicios de oncología de Murcia, los que comprobaban que estas personas cumplieran una serie de requisitos y estuvieran en un estado de salud lo suficientemente bueno como para poder aguantar todas las pruebas y visitas extra que implica participar en este procedimiento. «Cuando ofreces participar en un ensayo clínico, se necesita un tiempo, porque hay que explicar muy bien las ventajas y los inconvenientes que supone. Yo siempre les digo que la mayor ventaja es que pueden acceder a un tratamiento que, de otra forma, no podrían recibir, pero que, el inconveniente es que tendrán que acudir a más visitas, estarán sometidos a más pruebas y, en general, experimentarán un seguimiento más continuo» comparte el doctor.

No obstante, una de las metas de SOSCLC es concienciar a la población sobre esta enfermedad e involucrar de manera activa a los pacientes, lo que se podría pensar que se está consiguiendo. «La mayor parte de las veces, los pacientes se decantan por participar y realmente son muy colaboradores. A día de hoy, ya son hasta proactivos. Antes la selección venía por parte del médico en su totalidad y, ahora, son los propios pacientes los que preguntan si existe algún ensayo en el que puedan colaborar o algún nuevo fármaco que puedan probar», afirma Silverio Ros.

Resultados

Una vez se ha comenzado a analizar los resultados obtenidos en 6 de los 7 pacientes (uno de ellos aún está en tratamiento), parece que se podría llegar a conclusiones positivas. «La impresión que me da a mí es que esta nueva estrategia puede ir mejor que la que ya teníamos, pero esto es muy provisional. Falta todavía publicar los resultados conjuntos a nivel nacional, pero por los pacientes que yo he ido tratando, me da la sensación de que ha ido algo mejor que con la estrategia anterior, por lo menos en la mayoría de los casos», confiesa el oncólogo.