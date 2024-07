La lotería de conseguir una cita en Extranjería en la Región de Murcia

La odisea de los migrantes para conseguir una cita para acceder al trámite de regularización en Extranjería los obliga, frecuentemente, a soportar tiempos de espera prolongados e, incluso, a tener que 'comprar' citas, cuando «son un servicio gratuito y así debería ser". Así lo denuncia la Asociación para Personas Refugiadas y Migrantes en Murcia (PAREM), que recuerda que "solicitar asilo o renovar los papeles es un derecho fundamental» y que, por el contrario, este trámite «se está comprando por trescientos o quinientos euros. Y cada vez aumenta más».

Estas citas permiten a los migrantes renovar su documentación y seguir con su vida laboral, y «si no tienes esta documentación identificativa, no puedes ni tener una cuenta bancaria, ni un contrato laboral», explican desde Parem. Se solicitan previamente a través de la web del Ministerio «y llevamos mucho tiempo en el que resulta imposible conseguirlas», asegura la asociación murciana.

«En muchas comunidades autónomas ha aumentado el número de citas porque han aumentado el número de solicitantes de asilo y, también se ha facilitado un email o teléfono para que, ya que no funciona la plataforma, haya otras vías, pero no ha pasado en Murcia», donde afirman que solo salen «los últimos viernes de cada mes a las nueve de la mañana y a las 9:02 ya no quedan más». Esto significa que los migrantes se ven obligados a esperar otro mes con la documentación caducada y en algunos casos «se ven prácticamente abocados a la indigencia», explica.

Parem tiene previsto solicitar en septiembr una cita con la delegada de Gobierno en la Región para pedirle un aumento de citas de forma proporcional e igualarla al resto de comunidades autónomas "y que se facilite un email, teléfono o ambas cosas», adelanta la asociación.

Pedir cita en nombre de un migrante

La asociación tambén ha pedido ayuda en las redes sociales para que los murcianos entren en la web del Ministerio en nombre de migrantes que necesitan una cita y, así, ayudarles a conseguir al menos dos citas: «Al igual que se hacen campañas para conseguir entradas para un espectáculo musical, entendemos que cuantas más personas estén a las 9:00 de la mañana, tendremos más posibilidades de conseguir acceso al trámite». Una de estas citas será para un joven solicitante de asilo que por su formación en el Sef tiene ahora mismo posibilidad de que, mediante las prácticas, le contraten, «una oportunidad que no se presenta tan fácilmente». Para conocer los datos de las personas a las que pueden ayudar se pueden poner en contacto con la asociación.