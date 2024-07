El SMS prorroga hasta 2026 los puestos médicos de difícil cobertura en la Región

El Servicio Murciano de Salud (SMS) prorrogará hasta el año 2026 la declaración como de difícil cobertura de numerosas especialidades en cinco áreas de salud de la Región de Murcia. La falta de facultativos especialistas en algunas zonas rurales pertenecientes a distintas áreas de salud es un problema que se ha ido cronificando con el paso de los años en la Comunidad.

Ante esta situación, el Boletín Oficial de la Región (BORM) ha publicado este miércoles una resolución firmada por la directora gerente del SMS, Isabel Ayala, por la que se amplía hasta el 1 de junio de 2026 la declaración como puestos de difícil cobertura las mismas plazas que se emitieron a mediados del año 2022.

Se consideran plazas de difícil cobertura las de carácter asistencial para cuya provisión existe un déficit estructural y una necesidad urgente para garantizar la cartera de servicios en un área de salud.

Cabe recordar que hace dos años el SMS ya accedió a calificar como puestos sanitarios de difícil cobertura aquellos que no contaban con una atención adecuada debido a la falta de facultativos especialistas en estas zonas alejadas de los núcleos urbanos y de las principales ciudades de la Región.

Así, las áreas de salud en las que se seguirán manteniendo los refuerzos económicos en la nómina para aquellos profesionales que deseen ocupar alguna de estos puestos pertenecen a Cartagena, Guadalentín (Lorca), Noroeste (Caravaca), Altiplano (Yecla) y Vega Alta (Cieza).

En concreto, el Área II se ve afectada por la carencia de profesionales en la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria, dentro de los servicios sanitarios del centro de salud del Puerto de Mazarrón.

En el caso de Lorca, faltan médicos de Anestesiología y Reanimación, Dermatología, Nefrología, Pediatría, Aparato Digestivo, Anatomía Patológica, Oftalmología, Psicología Clínica, Psiquiatría, Neumología, Medicina Preventiva y Salud Pública, Cirugía General y Aparato Digestivo, Cardiología, Radiodiagnóstico, Medicina Interna, Traumatología y Medicina Familiar y Comunitaria (en este caso en el centro de salud Águilas Norte).

En el Noroeste se declaran como puestos de difícil cobertura aquellos con las especialidades de Radiodiagnóstico, Neurología, Anestesiología y Reanimación, Rehabilitación, Dermatología, Anatomía Patológica, Microbiología, Neumología y Oftalmología. Respecto al Altiplano, hay carencia de neumólogos, traumatólogos y cirujanos ortopédicos, dermatólogos y radiólogos, así como especialistas en Análisis Clínicos. Por último, en el área de Cieza hacen falta pediatras y psiquiatras.

Asimismo la reciente resolución del SMS indica que se mantiene la extensión de los incentivos económicos en la totalidad de opciones de especialistas en las áreas III, IV y V «al superarse en esta categoría el 30% de las opciones existentes en las mismas». En enero de 2023 el Servicio Murciano de Salud decidió extender la declaración de difícil cobertura todas las plazas de médico de Lorca (III), Noroeste (IV) y Altiplano (V) debido a la multitud de problemas de sustituciones a todas las especialidades que se estaban produciendo.

Por suerte, esta situación en la Región de Murcia no se ha visto agravada este año por las plazas vacantes de médicos internos residentes (MIR) que se han dado en otras comunidades del país.

Tras el primer llamamiento, el Ministerio de Sanidad se vio obligado a tener que hacer una ‘repesca’ ante las más de 400 plazas que quedaban pendientes de adjudicar en España, solo una de Medicina Familiar y Comunitaria en la Región, la cual también fue finalmente cubierta. A nivel nacional, la segunda vuelta finalizó con 246 plazas de médicos de familia vacantes.

Y es que el SMS viene ofreciendo año tras año nuevas contrataciones a aquellos médicos que logran superar sus años de formación MIR para reforzar los meses de verano en centros sanitarios dependientes de la Región de Murcia, con la vista especialmente puesta en las zonas de difícil cobertura.

El presidente de la Región, Fernando López Miras, anunció este miércoles al alcalde de San Pedro, Pedro Javier Sánchez, que su municipio contará próximamente con trece nuevos profesionales sanitarios, entre ellos cuatro médicos de familia, tres profesionales de enfermería, un fisioterapeuta y una matrona, informó el portavoz gubernamental, Marcos Ortuño.

En cuanto a las nuevas infraestructuras sanitarias, la Comunidad va a destinar una inversión de 670.000 euros para mejorar el centro de salud de San Pedro del Pinatar. Ya se está redactando el proyecto y una vez que concluya se contratarán las correspondientes obras.

Esta inversión se suma a los tres millones de euros para la construcción del nuevo consultorio local de Lo Pagán. Este nuevo centro dispondrá de seis consultas de medicina general frente a las cuatro actuales, y amplía a cinco las dos de enfermería con las que cuenta en estos momentos. El nuevo ambulatorio tendrá además dos consultas de Pediatría, una más que en la actualidad.

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, expresó este miércoles su descontento con la distribución de fondos para la Atención Primaria asignados por el Gobierno central, calificándolos de «migajas». Pedreño señaló que, de los 172 millones de euros destinados a toda España, solo 5 millones corresponden a la Región de Murcia, mientras que la Consejería de Salud invierte 48 millones de euros en este sector.

«Pedimos un esfuerzo más grande al Gobierno central y al Ministerio de Sanidad. La distribución de esos fondos, realmente, son migajas. Lo que pedimos es algo más serio y tomarse en serio la Atención Primaria», declaró Pedreño.

El consejero también hizo hincapié en que estos fondos no solucionan el déficit de médicos ni los problemas derivados de la ausencia de residentes que no han podido finalizar su formación en mayo y deberán hacerlo en septiembre. «Esto no soluciona el déficit de médicos ni la problemática de este verano, con la ausencia de los residentes que no han podido finalizar en mayo y finalizarán en septiembre», añadió.

«Histórica» cifra para las plazas MIR La Región de Murcia incrementará su oferta de formación sanitaria especializada hasta alcanzar, para la convocatoria de 2024/2025, la cifra «histórica» de 423 plazas de formación sanitaria especializada para residentes -de ellos 296 médicos y 103 enfermeros-, nueve más que la anterior. Así lo anunció este miércoles el consejero de Salud, Juan José Pedreño, quien ofreció estos datos tras la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, y destacó que «la Región de Murcia es una de las autonomías más atractivas para los médicos que han terminado la carrera y comienzan su etapa de especialidad MIR». Pese a encontrarse en una situación de infrafinanciación, la Región cuenta con el mayor presupuesto de la historia para salud, con 2.503 millones.

Los casos de coronavirus caen a la mitad en dos semanas tras el último repunte en junio

Los casos de coronavirus en la Región de Murcia han caído a la mitad en las últimas dos semanas tras el fuerte repunte que experimentaron durante el pasado mes de junio, cuando muchos ya estaban disfrutando de sus vacaciones de verano. La incidencia comenzó a crecer a mediados de mayo en la Comunidad hasta llegar a registrar unas tasas muy superiores a las que se contabilizaron durante el invierno. A 30 de junio había al menos 2.011 personas contagiadas, lo que representaba una incidencia acumulada semanal de 131 casos por 100.000 habitantes.

El pico de contagios comenzó a bajar días después hasta tal punto que en las últimas dos semanas la incidencia ha disminuido un 26% y un 31%, respectivamente, hasta situar el número de casos en 990 a 21 de julio (incidencia acumulada de 64,6 casos). Así consta en el último informe semanal del Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda en Atención Primaria, realizado por los responsables del Servicio de Epidemiología de la Consejería de Salud y que registra los casos contabilizados entre el 15 y 21 de julio. Las altas temperaturas propias del mes de julio, desde luego, han ayudado a propiciar el descenso de todas las infecciones respiratorias en las últimas semanas: en el cómputo global, la incidencia ha caído un 18% con respecto a la semana anterior, situándose en 306 casos por 100.000 habitantes. Los síntomas más frecuentes de las personas infectadas con los últimos linajes son la tos, fatiga, dolor de cabeza, dolor de garganta, fiebre, voz ronca, dolores musculares, ahogo, pérdida de olfato y de apetito, taquicardia, congestión, secreción nasal, estornudos y diarrea.

Estos se suelen sufrir durante 4 ó 5 días en la subida de la infección, y otros 4 más en los días de bajada. Aparte del coronavirus, tanto la gripe como la bronquitis/bronquiolitis también han remitido en la Región de Murcia: un 28,6% y un 19,4%, respectivamente. De esta forma, en la Comunidad se contabilizaron 20 casos de gripe en la última semana y 283 de bronquitis/bronquiolitis aguda en el caso de los bebés y niños pequeños. Tanto desde la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen) como desde el propio Ministerio de Sanidad recuerdan la importancia de seguir las recomendaciones habituales para proteger a los más vulnerables (distancia social, lavado de manos y uso de mascarilla).