La costa regional, en peligro: estas son las playas que podrían desaparecer en una década

No hay región costera española, y la Región de Murcia no es una excepción, que no esté expuesta a riesgos por exceso de urbanización e infraestructuras, contaminación, la construcción de barreras artificiales (como diques, espigones, paseos marítimos o puertos deportivos), el despilfarro de recursos naturales y el encauzamiento, soterramiento y desvíos de cauces fluviales. Todas estas actuaciones han provocado desequilibrios que se traducen en el "retroceso y la pérdida de las playas, y con ellas, su función de barrera protectora, lo que supone un riesgo para millones de personas residentes en el litoral".

Así lo ha advertido este martes a través de un informe de Greenpeace, que analiza los riesgos de todas las comunidades con litoral, asegura que España empezará a perder playas en los próximos diez años por la combinación de las malas prácticas que han "deformado la costa a nuestro antojo" y los efectos del cambio climático.

La costa murciana, sostiene Greenpeace, tiene "uno de los peores ejemplos de las consecuencias de las malas prácticas humanas sobre los espacios naturales de la costa: el Mar Menor". El "grave deterioro de sus valores naturales excepcionales, por sus especiales condiciones de salinidad y temperatura debido a la extremada presión a la que se ha visto sometida -tanto por la urbanización como por el aporte de residuos agrícolas-, ha convertido a esta singular laguna salada en una sopa verde con aguas muy contaminadas y degradadas".

Así, la organización ecologista recuerda que "el exceso de aportes de fertilizantes de la agricultura de la zona están llevando a la laguna al colapso total" (tras los episodios en 2016, el segundo en 2019 y el último en 2021).

No es el único punto afectado por la contaminación. Estamos ante una de las regiones sancionadas por la Justicia europea debido a la contaminación provocada por los vertidos agrícolas y ganaderos y la falta de medidas para poner solución a la contaminación por el nivel excesivo de nitratos en las masas de agua.

A estas malas prácticas hay que sumar las debidas específicamente al cambio climático: la subida del nivel del mar, el aumento en frecuencia e intensidad de los eventos meteorológicos extremos (como olas de calor, sequía, lluvias torrenciales, temporales, huracanes, incendios e inundaciones), el incremento constante de la temperatura de mares y océanos y la pérdida de oxígeno disuelto en el agua, que dispara de forma exponencial los riesgos.

Playas de la Región en peligro

Todo esto lleva a que Greenpeace haya enumerado aquellas playas y zonas de la Región de Murcia que están en riesgo de desaparecer a partir de unos años. Son las siguientes:

El Puerto de San Pedro del Pinatar, Portmán (La Unión), el tramo de costa desde El Gorguel hasta la Azohía de Cartagena, Puerto de Mazarrón, Calnegre, Calabardina y Águilas. Todos estos puntos sufrirán retrocesos importantes en su costa con el paso de los años.

Puntos de costa amenazados en la Región de Murcia por la subida del nivel del mar. / L.O.

Soluciones ante la problemática

Ante esta situación, desde Greenpeace apuntan que es "urgente" hacer frente a estos riesgos: "Tan sólo con una reducción moderada de las emisiones de gases de efecto invernadero se podría evitar el 40% del retroceso de las playas de todo el mundo".

También son necesarias, apuntan, medidas de adaptación a todos los niveles (municipal, autonómico y estatal) que "minimicen los daños y busquen soluciones reales y duraderas".

Las soluciones aplicadas hasta ahora, apuntan, como las regeneraciones artificiales de playas y la reconstrucción de paseos marítimos, ya no sirven. Y es que cada nuevo temporal "destruye las costosas intervenciones artificiales que no atienden a la raíz del problema. Sólo entre 2016 y 2020 se gastaron cerca de 60 millones de euros en la reposición artificial de arena en las playas".