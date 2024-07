Unos 270 mayores con insuficiencia cardíaca incorporan la tecnología a su vida en la Región

Doscientos setenta mayores con insuficiencia cardiaca crónica de 27 municipios de la Región han incorporado la tecnología a su vida cotidiana durante un año gracias a su participación en el proyecto europeo Pharaon, en el que participa el Servicio Murciano de Salud (SMS) junto a 40 socios de 12 países. En la Región de Murcia se cuenta con la colaboración Cetem, UPCT (a través de la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación), MIW, Indra-Minsait, FFIS, Robotnik, Bytek y Syndesi en este proyecto financiado con más de 21 millones de euros.

Pharaon (Pilots for Healthy and Active Ageing) es un proyecto tecnológico para promover el envejecimiento activo saludable y reducir la soledad no deseada de las personas mayores mediante diferentes soluciones tecnológicas. Las propuestas se han desarrollado en seis ‘ecosistemas’ que son la Región de Murcia y Jaén, en España, así como Portugal, Italia, Eslovenia y Países Bajos, todo liderado por la Universidad de Florencia.

En el caso de Murcia se ha apostado por la monitorización del hogar para conocer el estado de salud, las constantes y las rutinas de personas mayores con insuficiencia cardíaca. Mientras que en otras zonas, como en Holanda, se ha trabajando con un autobús que lleva a los mayores a hacer sus recados y tareas.

El responsable de Innovación del SMS, Gorka Sánchez Nanclares, explicó a La Opinión con la puesta en marcha del proyecto que la insuficiencia cardíaca es la enfermedad más prevalente entre los mayores, una enfermedad que limita su autonomía, ya que cualquier actitividad les supone un gran esfuerzo. De ahí que la Región de Murcia apostara por esta tipo de intervención.

En el proyecto piloto desarrollado en la Región de Murcia han participado más de 450 personas, entre mayores, cuidadores y profesionales sanitarios, quienes han utilizado durante un año hasta siete tecnologías diferentes de monitorización no intrusiva, probando así un nuevo sistema de teleasistencia en el SMS.

«El objetivo es cambiar el enfoque del sistema sanitario, de un cuidado reactivo a uno proactivo», señala Victoria Bueno, investigadora del Grupo de Ingeniería de Redes de Telecomunicaciones (GIRTEL). «El cuidado reactivo responde a problemas de salud una vez manifestados, cuando los síntomas ya están presentes, lo que a veces es tarde y causa complicaciones que requieren intervenciones hospitalarias. En cambio, el cuidado proactivo se centra en la prevención y detección temprana de enfermedades, así como en el seguimiento continuo de enfermedades crónicas mediante monitoreo no intrusivo y educación para la salud. Esto permite al sistema reaccionar ante cualquier anomalía, contactando al paciente para evaluar si es algo puntual o el inicio de un empeoramiento».

Detección temprana

Gracias a la monitorización realizada durante el piloto se han detectado tempranamente retención de líquidos, arritmia, fibrilación auricular, hipotensión, incluso el diagnóstico temprano de una neumonía y un cáncer de colon debido al registro diario de síntomas.

Entre los resultados, los participantes destacan que han experimentado una mejoría general en su calidad de vida, una disminución significativa en los niveles de soledad, sintiéndose más cuidados, y una mayor capacidad para gestionar su salud, especialmente la insuficiencia cardíaca crónica.

Respecto al impacto del proyecto, que empezó en 2019, y que se encuentra en su fase final, Victoria Bueno destaca que ha generado, solo en la UPCT, cuatro publicaciones en congresos internacionales y cuatro en revistas de impacto, una tesis doctoral, un TFM, tres contratos laborales y una beca de iniciación a la I+D+i. Además, ha creado una sólida red de contactos internacional que ha abierto la puerta a nuevas colaboraciones y proyectos sobre tecnología y salud.