Los científicos confirman el problema de las aguas residuales en el Mar Menor

Las contundentes declaraciones de los científicos Emilio María Dolores, Ángel Pérez Ruzafa y García Aróstegui durante las comparecencias en la Asamblea Regional de Murcia confirman las reivindicaciones de asociaciones como la Fundación Ingenio y Agroingenieros por el Mar Menor.

En el marco de la comisión para la reforma de la Ley del Mar Menor, estos expertos han dejado claro el papel clave del fósforo procedente de aguas residuales de origen urbano debido a la mala red de saneamiento y depuración que afectan al estado ambiental del Mar Menor. “Sin fósforo no existe eutrofización” declaraba el portavoz del comité científico del Mar Menor. Desde el inicio de las comparecencias este mes de julio, la Asamblea Regional de Murcia ha convocado a diversos expertos con el objetivo de revisar y actualizar la legislación vigente para la protección del Mar Menor. En este contexto, los científicos han aportado pruebas que apuntan hacia los vertidos de aguas residuales y colectores ineficaces.

José Luis García Aróstegui, Científico Titular del Instituto Geológico y Minero de España (CSIC) y Profesor Asociado TP en la Universidad de Murcia, ha enfatizado la defectuosa red de control de nitratos de la masa subterránea. Los datos muestreados por el organismo de cuenca, que son remitidos a Bruselas, son inexactos y no son capaces de detectar las mejoras agrarias practicadas. Pide una revisión urgente y mejorar el conocimiento en un tema tan sensible como herramienta de aseguramiento de la calidad de las aguas subterráneas. García Aróstegui ha señalado la urbanización descontrolada y los sistemas de drenaje deficientes como elementos que también influyen significativamente en la salud del ecosistema.

Por su parte, Ángel Pérez Ruzafa, catedrático de Ecología e Hidrología de la Facultad de Biología de la Universidad de Murcia y ex portavoz del Comité Científico sobre el Mar Menor, ha subrayado la necesidad de considerar el problema del Mar Menor de manera más amplia, argumentando que no puede ser focalizado únicamente en las ramblas como Albujón. Según Pérez Ruzafa, la gestión ineficiente de los recursos hídricos y los vertidos de aguas residuales urbanas son factores cruciales que deben ser abordados para una recuperación efectiva del ecosistema. En este sentido, subrayó que «el diagnóstico general no ha cambiado desde hace 8 años que estuve en esta Asamblea, siendo clave lo que hagamos con la información que recopilamos». En cuanto a la mortandad de peces de 2021, se debió al «mal funcionamiento de las estaciones de bombeo y la ineficiente retirada de biomasa, lo que propició una acumulación de materia orgánica. En un momento determinado, el fósforo fue especialmente alto y se produjeron las masas de hipoxia» señaló Pérez Ruzafa, que recientemente recibió de manos del Rey Felipe VI la Orden del Mérito Civil por su incansable labor científica sobre el Mar Menor.

Emilio María Dolores, portavoz del comité científico del Mar Menor y jefe del Servicio de Pesca y Acuicultura de la DG de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región de Murcia, presentó los datos de nutrientes en la columna de agua del Mar Menor, cuyo contenido en nitratos estuvo en todos sus puntos por debajo del límite de detección del laboratorio. Una vez más, se constata la ausencia de nitrato en el Mar Menor, hecho denunciado por la Fundación Ingenio desde 2021.

La Fundación insta a los responsables políticos a modificar la actual Ley de Protección del Mar Menor para incorporar el control de vertidos de aguas residuales de origen urbano a la laguna y mejorar los sistemas de gestión y transporte de aguas residuales. Solo así se podrán implementar soluciones efectivas que aseguren la recuperación y preservación de este valioso ecosistema. «Es una aberración y un drama que la Ley para la Protección del Mar Menor no contemple ni ilegalice los vertidos de aguas residuales urbanas a la laguna cuando hay tantas evidencias de su contaminación», señala su directora general, Natalia Corbalán.

Para la organización, la implementación de políticas que promuevan la sostenibilidad y la protección del medio ambiente es vital, reconociendo el grave problema de la falta de capacidad de las depuradoras y la deficiente red de saneamiento. La Fundación Ingenio insta a las autoridades a actuar con responsabilidad y a priorizar las soluciones basadas en la ciencia y en la técnica aplicada para asegurar un futuro próspero y saludable para el Mar Menor y sus comunidades. La recuperación del Mar Menor es posible, pero solo si trabajamos unidos y dirigimos nuestros esfuerzos hacia los verdaderos factores contaminantes, subrayan desde FI.