La situación de los pescadores preocupa a los alcaldes del Mar Menor

Los alcaldes de Cartagena, San Pedro del Pinatar y Los Alcázares hicieron escuchar sus preocupaciones este jueves en la Asamblea cuando instaron a «actuar en origen» y hacer cumplir la ley, compartiendo su opinión sobre la situación de los pescadores, la necesidad de rebajar el nivel del acuífero para evitar la entrada de nitratos y de ejecutar el colector vertido cero.

Ante la Comisión encargada de los trabajos para reformar la ley del Mar Menor, la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, insistió en la importancia de rebajar el nivel del acuífero para evitar la entrada de agua dulce, llena de nitratos, al Mar Menor, además de la importancia de ejecutar el plan del colector vertido cero.

«Rebajar el nivel del acuífero es una medida de emergencia», recalcó, antes de añadir que «hay que actuar sobre el origen y de momento con el diagnóstico que tenemos y las soluciones técnicas que se han estudiado, sabemos que es la solución y que puede dar un resultado más positivo de todos los planteamientos defendidos durante estos años».

Asimismo, Arroyo insistió en la importancia de acometer el proyecto de colector vertido cero «para poner la barrera entre el acuífero y el Mar Menor y poder aprovechar ese agua, para poder depurarla y derivarla luego a la laguna».

En su turno de palabra ante esta Comisión, el alcalde de San Pedro del Pinatar, Pedro Javier Sánchez, advirtió que la situación del Mar Menor ha supuesto una «mancha en la imagen del entorno», recordando que la economía del municipio se nutre principalmente del sector turístico. Durante su intervención también destacó los problemas que están sufriendo actividades como la pesquera. Según indicó, se han reducido las capturas de doradas en un 80% y señaló que la proliferación de algunas especies, como el cangrejo azul, «destrozan las redes y la imposición del cupo en la pesquería de la anguila hacen más difícil la actividad de los pescadores».

El último en intervenir en la comisión fue el alcalde del Ayuntamiento de Los Alcázares, el socialista Mario Cervera, que consideró que «no debe modificarse la ley del Mar Menor hasta que se acabe con el problema de raíz y se haga cumplir con el actual articulado».

Para el regidor, de las 6.600 hectáreas de regadío ilegal, «solo 1.034 han sido restituidas a la legalidad. Esto quiere decir que 5.566 hectáreas se encuentran en situación irregular y sin control». Cervera consideró que la ley «se incumple desde su preámbulo y que no ha conseguido mantener el buen estado ambiental ni garantizar la sostenibilidad».

En su opinión, esto no se debe a que la ley no funcione, «sino que no se cumple», dijo en alusión también a la necesidad de aprobar un Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor que «cuatro años después sigue sin aprobarse».

Por parte de los grupos parlamentarios, Manuel Sevilla, del PSOE, cuestionó por qué el Gobierno regional no baja el nivel del acuífero, sugiriendo que esto podría hacerse con permiso de la Confederación. Desde Vox, Antonio Martínez, argumentó que la comisión está realizando una especie de juicio a la ley, esperando que se reforme para eliminar puntos perjudiciales. En el turno de Podemos, Víctor Egío mostró su sorpresa por la falta de enfoque en el control de nitratos, subrayando que siguen siendo un problema. Mientras que Joaquín Segado, del PP, destacó que la situación es mejor que en otros años, gracias a la eficacia de las leyes.