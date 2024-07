Activan las medidas de prevención contra la ola de calor entre los trabajadores del campo

Las empresas que forman parte de la Asociación de Productores-Exportadores de Frutas y Hortalizas de la Región de Murcia (Proexport) han activado las medidas de prevención contra los efectos de la ola de calor entre sus trabajadores. El golpe de calor se produce cuando el cuerpo no puede perder calor con suficiente rapidez en situaciones de calor extremo. Dado que el organismo no puede refrigerarse, la temperatura corporal continúa aumentando con rapidez hasta niveles peligrosamente elevados. Sus efectos pueden lesionar de forma temporal o permanente los órganos vitales como, por ejemplo, el corazón, los pulmones, los riñones, el hígado y el cerebro. Cuanto más alta sea la temperatura, especialmente si supera los 41º C, mayor será la rapidez en la aparición de los síntomas. En casos graves puede incluso sobrevenir la muerte.

Las empresas asociadas a Proexport dan trabajo a más de 28.000 personas en el sureste español, por lo que su objetivo es anticipar posibles situaciones de riesgo por altas temperaturas en trabajos desarrollados en campo al aire libre, en invernaderos o bien en centros de manipulado.

Cuenta para ellos con un grupo de trabajo específico encargado de coordinar sus protocolos de seguridad y salud laboral en relación al aumento de las temperaturas durante los meses más calurosos del año.

Pedro Alfonso Garre, responsable de Relaciones de Laborales de Proexport, asegura que “para las empresas de Proexport es una prioridad la prevención y la vigilancia de la salud de todos sus trabajadores y trabajadoras. Si bien trabajamos intensamente en prevención durante todo el año, es necesario intensificar estas medidas, con recomendaciones adicionales y específicas, durante una ola de calor de forma que todos las apliquemos adecuadamente. Asimismo, estamos intensificando nuestros esfuerzos en la formación de los trabajadores para que también ellos puedan tomas medidas efectivas que les ayuden a trabajar en condiciones adecuadas y evitando riesgos”.

Recomendaciones para evitar los golpes de calor

Garre ha señalado que “en el sector agrícola, las empresas está preparadas para adaptar a diario sus condiciones de trabajo, en función de las circunstancias climatológicas y mediando acuerdo entre Empresa y Comité de Empresa. Así, por ejemplo, se permite adaptar horarios y jornada, pudiendo extenderse la intensiva hasta el 15 de septiembre o comenzar los trabajos en horario más temprano del habitual, finalizando antes para evitar las horas de mayor insolación”.

Estas son algunas de las medidas de prevención laboral ante episodios de altas temperaturas que Proexport recomienda a las empresas agrarias: