PSOE y Podemos siguen acusando de racismo al PP pese a la ruptura con Vox

El PSOE y Podemos-IU/V-AV en la Asamblea Regional no han frenado sus acusaciones de racismo y xenofobia hacia el PP por la tutela de menores extranjeros no acompañados pese a la ruptura con Vox como socio del Gobierno autonómico. La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, tuvo que escuchar estos reproches ayer durante su comparecencia en la Comisión Especial de Estudio sobre Infancia y Adolescencia.

El diputado socialista Miguel Ángel Ortega afirmó que «ha sido bochornoso, inhumano e incluso descorazonador seguir en directo su pugna con Vox para ver quién ataca más a niños y adolescentes solos, sin padres ni familiares cerca».

«Una consejera de Política Social no puede ser xenófoba el miércoles, racista el jueves e intercultural los viernes», indicó, resaltando que tendrá al PSOE defendiendo a los niños, sin importarle «si son del Magreb, de América Latina o de Abanilla, las infancias trans y la lucha contra la violencia de género, especialmente en adolescentes».

Para la portavoz de la coalición de izquierdas, María Marín, el PP y Vox representan un «burdo teatrillo», ya que ambos «defienden las mismas políticas insolidarias, xenófobas y racistas». «No es un insulto, es un término que está en la Real Academia de la Lengua para usarse», apostilló.

La consejera dijo entender los insultos de racismo y xenofobia como parte de la «pasión dialéctica» y ha detallado que el Gobierno central ha aportado 800.000 euros por acoger 16 menores migrantes «pero solo el primer año».

Se ha preguntado qué ocurre con los más de 200 que atiende la región, por los que no recibe financiación del Estado y que mayoritariamente han llegado al litoral murciano en patera: «¿Hay menores de primera y de segunda?».

«Racismo no tengo en mis venas», remarcó, reprendiendo al Gobierno central por negarse a declarar la emergencia migratoria o no habilitar un fondo de contingencia, tras lo que ha advertido de que reformar la Ley de Extranjería que está siendo utilizada por el Ejecutivo español para «confrontar» «no es la solución».

Ha expuesto que la foto de la migración en la Región ha cambiado desde 2022, pues antes «ni había un campamento de migrantes en el antiguo hospital naval de Cartagena ni existía el goteo de pateras que llega al litoral murciano».

Concentraciones

Precisamente, sobre el campamento temporal se pronunció ayer el grupo municipal de Vox en Cartagena, en pleno debate sobre si los ayuntamientos quedan al margen de la ruptura entre PP y el propio partido de Santiago Abascal. En este sentido, el portavoz de Vox en Cartagena, Gonzalo López Pretel, indicó que desde su partido convocarán «concentraciones para que Cartagena exprese su hartazgo ante tantas mentiras y exijamos todos el cierre inmediato del campamento».

López Pretel recordó que el Ministerio de Migraciones no ha enviado al Ayuntamiento la renuncia expresa a la compra del Hospital Naval, como le ha reclamado la Corporación local tras un acuerdo unánime de todos los concejales.