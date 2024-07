La participación ciudadana no remonta en la Región: casi el 80% de vecinos cree que no se les tiene en cuenta

Tiene mucho margen de mejora y los ciudadanos desconfían bastante de su utilidad. Las distintas herramientas de participación ciudadana en la Región de Murcia para tratar de mejorar la sociedad por medio de diferentes iniciativas "está lejos de ser efectiva".

A pesar de que hay un alto interés en participar y ayudar en la toma de decisiones para mejorar cuestiones como la sanidad, la educación o los servicios sociales, los vecinos consideran que su participación en estos asuntos no va a tener una repercusión para las administraciones más próximas como son los ayuntamientos, ya que "no ven los resultados inmediatos de esas iniciativas cuando participan, a pesar de que su grado de satisfacción es alto cuando lo hacen".

En concreto, tres de cada cuatro personas en la Comunidad (casi un 80% del total) consideran que las opiniones de la ciudadanía son "poco o nada tenidas en cuenta" por su ayuntamiento y por el Gobierno regional. Destaca asimismo que las personas más críticas con su administración local son las más mayores (65 años o más).

Estas son algunas de las conclusiones del primer estudio sobre la participación ciudadana en la Región realizado por la Cátedra Abierta para la Innovación y la Participación de las universides públicas de la Región: Universidad de Murcia (UMU) y Politécnica de Cartagena (UPCT).

El acto de este miércoles ha sido el primero en el que coincide José Luján con el nuevo rector de la UPCT. / Juan Carlos Caval

En la presentación de los resultados han estado presentes los rectores de la UMU, José Luján, y de la UPCT, Mathieu Kessler, así como el concejal de Participación del Ayuntamiento de Molina de Segura, Antonio Martínez, ya que el consistorio molinense ha sido colaborador de este proyecto.

El estudio ha sido presentado por la profesora Pilar Ortiz, codirectora de la Cátedra Abierta Interuniversitaria para la Innovación y la Participación, y Esther Clavero, profesora del Departamento de Sociología de la Universidad de Murcia, quien se ha encargado de exponer los resultados de la investigación.

Desconocimiento sobre los presupuestos participativos

Grado de conocimiento de los diferentes Mecanismos Participativos en la Región de Murcia. / L.O.

En el estudio se resalta también que tres de cada cuatro murcianos desconocen para qué sirven los presupuestos participativos que los ayuntamientos de diversas localidades ponen en marcha para decidir el destino de una parte de los recursos públicos.

El nivel de formación tiene aquí un importante peso: la participación está más relacionada entre quienes tienen estudios universitarios (84,8%), seguido de quienes tienen bachiller o superior (80,0%). Por contra, existe un alto índice de no respuesta entre quienes no tienen estudios, al no asociar la definición de participación ciudadana a ninguna de las expresiones propuestas.

A la hora de la toma de decisiones, para las personas sin estudios la mejor forma es “consultar frecuentemente a la ciudadanía sobre sus opiniones”, mientras que para quienes tienen estudios universitarios la mejor forma es “elegir a los políticos que deberán tomar las decisiones”.

Ellos pertenecen a grupos deportivos; ellas, a las AMPA

Pertenece y participa activamente en una asociación voluntaria de diferente naturaleza, según la variable sexo. / L.O.

Además, el asociacionismo no forma parte del "estilo de vida" de los habitantes de la Región: y es que no existe una cultura asociativa sólida. Las mujeres participan menos que los hombres, así un 16,1% de ellas afirma pertenecer a algún tipo de asociación frente al 19,2% de los hombres. La media de las personas que afirman no estar asociadas a ningún tipo de asociación es del 82,4%.

Según el estudio, en el que han participado más de 600 encuestados de distintos puntos de la Comunidad a través de entrevistas telefónicas

Existe una clara sectorización por género en el mundo del asociacionismo: los hombres pertenecen y participan activamente en grupos deportivos (85%), partidos políticos (63,2%) y sindicatos o asociaciones de empresarios (61,5%), mientras que las mujeres lo hacen principalmente en AMPA (83,3%), asociaciones religiosas o ligadas a la parroquia (68,2%), asociaciones de vecinos (63,3%) y, lógicamente, en asociaciones de mujeres (92,9%).

Informados a través de las redes sociales

Medio de comunicación que utiliza con más frecuencia para informarse sobre lo que ocurre en su ciudad (%) / L.O.

La mayoría de la población de la Región de Murcia manifiesta que las redes sociales es el medio que utiliza con más frecuencia para informarse de lo que sucede en su ciudad. El porcentaje de las personas que se informan a través de Internet asciende al 58,6%. El segundo medio utilizado es la televisión (18,3%), seguido de la radio y los periódicos.