Morán dice que la modificación de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura está "en recta final"

La tramitación de la propuesta técnica para modificar las reglas de explotación del trasvase del Tajo al Segura que está elaborando el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex) está "en su recta final", aunque no será hasta después del verano cuando se dé por finalizado el proceso.

Así lo ha avanzado este martes el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, tras participar en Murcia en la segunda reunión de la Comisión Interadministrativa para impulsar la regeneración del Mar Menor.

Morán ha recordado que la propuesta de modificación para ir subiendo paulatinamente los caudales ecológicos en la cuenca del Tajo y, por tanto reduciendo las aportaciones al Segura, se sometió a un periodo de consulta pública que finalizó en mayo, pero varias comunidades autónomas, entre ellas, la de Murcia, solicitaron también poder hacer sus aportaciones técnicas.

No se fijó para ello un plazo y la documentación ya ha sido aportada por los diferentes territorios, fundamentalmente "de tipo técnico", y han sido también puestas en conocimiento del Cedex.

El organismo ha sido el elegido por el Ministerio para la Transición Ecológica para elaborar esa reforma de la reglas a partir de criterios "estrictamente técnicos" y, en estos momentos, ya "prácticamente tiene concluida la implementación del estudio inicial con la valoración de toda las aportaciones", ha indicado Morán.

Por ello, ha confiado en que en un "plazo razonable, no muy largo", pero que no cuenta con "fecha concreta", su propuesta se someterá a la Comisión del Trasvase Tajo-Segura para ser luego elevada al Consejo Nacional del Agua.

Culminado este proceso, ha dicho, "tendremos las reglas operativas", pero ha reconocido que "no es ahora el mejor de los momentos para convocar a consulta" la propuesta "por las fechas en las que estamos". "Intentaremos no dejar a nadie sin vacaciones, pero la propuesta está en su recta final", ha matizado.

En una situación parecida, ha dicho, se encuentra la tramitación para la recuperación ambiental de la Bahía de Portmán, en el municipio murciano de La Unión, ya que también se encargó al Cedex hacer una valoración de las alternativas propuestas para ello a través de simulaciones sobre cuál sería el comportamiento de la dinámica litoral y el impacto de cada una de las alternativas propuestas.

Será después del verano, ha asegurado, cuando se conozcan las conclusiones de ese estudio que prepara el Cedex, sobre la "alternativa óptima" para regular el proceso de regeneración.