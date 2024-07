María Jesús López, nueva secretaria de Organización del PSOE en la Región

María Jesús López Moreno es la nueva Secretaria de Organización del Partido Socialista de la Región de Murcia. Así se anunció este lunes por la tarde en la reunión del Comité Regional del partido en la sede de UGT.

López Moreno, secretaria general del partido en Cieza, donde ejerce como portavoz en el Ayuntamiento, dejará su puesto en la Ejecutiva regional como secretaria de Estrategia y Acción Electoral para centrarse en su nuevo cargo. Sustituirá así a Nuria García, que renunció al puesto hace un mes alegando motivos personales y de salud física y mental.

El secretario general del PSOE de la Región de Murcia, Pepe Vélez, ha afirmado que, con la renovación de la Comisión Ejecutiva Regional, el Partido Socialista coge impulso para seguir construyendo la alternativa que necesita la Región.

“Frente a la inestabilidad y la falta de rumbo del Gobierno de López Miras, el PSOE tiene un proyecto de Región claro, basado en la justicia social, la sostenibilidad y la modernización de nuestra economía. Los próximos meses van a ser determinantes. Es más importante que nunca que estemos unidos y centrados en lo importante: trasladar a los ciudadanos y ciudadanas nuestro mensaje”, ha trasladado Vélez en el Comité Regional. Asimismo, ha apuntado que el Partido Socialista es el único que puede sacar a la Región de Murcia del estancamiento que ha provocado el Partido Popular.

“Me siento fuerte para seguir luchando por el cambio que necesita nuestra Región. Junto a vosotras y vosotros, me voy a dejar la piel para seguir defendiendo una Región con más igualdad, más calidad de vida y más oportunidades”. El líder de los socialistas en la Región ha recordado el giro que ha dado el escenario político en España y en la Región de Murcia con la ruptura de los pactos de Vox y el PP en los gobiernos regionales.

“Y ya veremos qué pasa con los ayuntamientos”. “Es una buena noticia para la Región que la ultraderecha salga del Gobierno regional. Sería una muy buena noticia que las políticas regresivas salieran del Ejecutivo autonómico. No obstante, nos habría gustado que hubiese sido el PP el que tomara la decisión de romper con Vox, también en los ayuntamientos, porque Vox ha roto con el Partido Popular, pero ¿va a romper con Vox y con las políticas reaccionarias que tanto daño están haciendo a la Región?”, ha destacado. Durante su intervención, Vélez ha hecho un inciso para recordar a las cinco mujeres que han sido asesinadas por sus parejas este fin de semana.

“En lo que llevamos de año se han confirmado 21 casos de violencia de género. Mi más absoluta condena a los asesinatos machistas. Sé que hablo en nombre de todas y todos”. “La salida de la ultraderecha de los gobiernos autonómicos se tiene que materializar en un compromiso firme de la administración regional en la lucha contra la violencia de género. No, no es violencia intrafamiliar. Es violencia machista. Espero que no volvamos a ver acuerdos de la vergüenza como el que firmó el PP con Vox para sacar adelante los presupuestos regionales en el que se negaba la violencia de género”, ha resaltado. A continuación, ha insistido en que el Partido Socialista es un partido serio, responsable y de gobierno. “Seguiremos haciendo una oposición constructiva, ofreciendo acuerdos y pactos, tal y como hemos hecho durante esta legislatura, para abordar los desafíos que tiene la Región de Murcia y mejorar la vida de la gente”.

“El Partido Socialista estará donde siempre ha estado, apoyando a la Región, porque queremos lo mejor para nuestra tierra. Por supuesto que estaremos abiertos a hablar con el PP. Siempre lo hemos estado. Le pediremos que renuncie a desmantelar la Ley del Mar Menor y a las políticas negacionistas del cambio climático, que recuperen el Consejo de la Transparencia, que se comprometan a desarrollar políticas contra la violencia de género y de igualdad LGTBI, que abandonen los discursos racistas y de odio, que acaben con la degradación de la sanidad y la educación, y que cambien la estrategia de confrontación por la de cooperación para que la Región pueda seguir avanzando”, ha remarcado. En este sentido, el secretario general del PSRM-PSOE ha asegurado que la Región no va bien.