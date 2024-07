Más de 200 guardias civiles controlarán las carreteras de la Región en el ecuador de julio en una campaña especial

La Dirección General de Tráfico pone en marcha una operación especial de control de la vigilancia de tráfico que estará activa hasta el próximo 21 de julio en la que participarán 216 agentes de la Guardia Civil de la Agrupación del Sector de Murcia y que tiene previsto inspeccionar a más de 27.000 vehículos en los principales puntos de incidencia y siniestralidad de la Región de Murcia.

Se realizarán diversos controles y estarán activos los 8 radares móviles de la Agrupación unidos a las Policías Locales de los municipios de los Ayuntamientos que se adhieran a la campaña ya que ésta actuará en vías interurbanas y vías urbanas.

'No corras, no bebas, no cambies de ruedas'

El colectivo Aspaym colabora en la campaña bajo el lema 'No corras, no bebas, no cambies de ruedas' para sensibilizar y humanizar la conducción bajo el incumplimiento de las normas de seguridad vía.

Del mismo modo se pone en marcha una campaña de sensilización dirigida a motoristas haciendo entrega a todas las personas que circulen con estos vehículos de un folleto informativo con consejos de seguridad vial y para evitar accidentes.

El director general de Tráfico, Alberto Menchón, resaltaba la gran incidencia que tienen estas campañas y el gran alcance en esta época con el fin de concienciar a la ciudadanía de la gravedad de circular a una velocidad excesiva a inadecuada siendo éstos el tercer factor más importante de la siniestralidad.

Sonia Ruiz, voluntaria de Aspaym, destacaba, no sólo el trauma de sufrir un accidente, sino la onda expansiva que genera afectando a familiares y a todas las personas que forman parte de tu vida. Ella explicaba que un accidente en 1999, “donde incumplía la mayoría de las normas de seguridad vial, me cambió la vida por completo, no sólo dejándome una lesión medular sino afectando al conductor de la moto con el que iba y a mi familia”.

Sonia tuvo la oportunidad de hablar con algunos de los conductores de los vehículos que pasaban por el control inicial de la campaña en la RM-15 a la altura de Los Baños de Mula donde les explicaba su experiencia personal y la importancia de cumplir la normativa de circulación.

Esta campaña especial seguirá activa hasta el próximo día 21 de julio y forma parte de los controles habituales que se desarrollan de forma continuada por la Agrupación de Tráfico.