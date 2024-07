Antelo: "No descarto que el PP busque tránsfugas de Vox para su mayoría absoluta"

Vox ha sacudido esta semana la política española. La decisión del Comité Ejecutivo Nacional de romper los gobiernos de las cinco comunidades en las que gobernaba en coalición junto al PP ha hecho correr a los populares para replantear las estrategias de gobierno en cada territorio. Gobernar en minoría con acuerdos puntuales, convocar elecciones o ‘reintegrar’ a los consejeros de Abascal en los ejecutivos autonómicos del PP eran las tres opciones que había sobre la mesa.

En la Región, todo apunta a que el Gobierno de López Miras apuesta por la primera. El jueves por la noche Santiago Abascal comunicaba la decisión de romper los acuerdos de gobierno en la Región de Murcia, Castilla y León, Extremadura, Aragón y Comunidad Valenciana. Sólo unas horas después, el vicepresidente de la Región y consejero de Interior, José Ángel Antelo, y su compañero de partido, José Manuel Pancorbo, presentaban su dimisión al presidente murciano.

José Ángel Antelo, fotografiado este sábado en un lugar de la costa de la Región de Murcia. / Loyola Pérez de Villegas

Pese a las dudas que planeaban sobre la decisión que tomaría Vox el jueves, no han ido de farol...

Nosotros siempre cumplimos nuestra palabra, por lo menos quien te habla. No se trata de un tema político sino de legado familiar, soy así tanto en lo profesional, como en lo institucional y el deporte.

¿Ha sido consensuado con los vicepresidentes el paso de romper los gobiernos de coalición de las cinco comunidades autónomas en las que estaban o ha venido impuesto de Madrid?

Conocíamos la situación que había. Lógicamente, lo había hablado con mi presidente nacional, con Santiago Abascal, pero también con el presidente regional, quien sabía las circunstancias. Dijimos que donde estaba Vox no se colaboraba con la inmigración ilegal y que si se colaboraba era porque no estaba Vox. Sólo he cumplido mi palabra. El Comité Ejecutivo Nacional vino a ratificar junto al resto de miembros la postura que yo ya había dicho anteriormente a los medios y si el Comité Nacional se hubiera pronunciado de otra forma, yo habría dimitido de vicepresidente, de presidente provincial y de diputado, ya que lo más importante es tener la conciencia tranquila y ser coherente con lo que uno piensa.

"No podemos mandar el mensaje de que toda África cabe en la Región"

Durante estos meses de Gobierno han tenido sus más y sus menos con los socios de coalición, pero finalmente ha sido la crisis migratoria la que se ha llevado por delante el acuerdo PP-Vox.

Tuvimos encontronazos más fuertes, sobre todo por la reforma de la Ley del Mar Menor y se solventaron. Es cierto que en esto (la política migratoria) no había discrepancias, yo mismo elevé al Consejo de Gobierno la petición de cierre del Hospital Naval de Cartagena, del Ceti, y todos estuvieron a favor. Sobre la postura que íbamos a llevar a Tenerife, era la misma, votar en contra porque no podemos acoger aquí más inmigración ilegal. Pero entró Feijóo en acción y dio la orden a sus barones de cambiar el sentido del voto y apoyar a Pedro Sánchez. Pese a que el presidente de la Comunidad Valenciana y López Miras intentaron mantener su postura, Feijóo impuso su criterio y para nosotros la inmigración tiene que ser legal, ordenada y lógicamente con capacidad de adaptación para generar empleo y riqueza. No podemos mandar el mensaje de que toda África cabe en la Región.

Ha tenido la oportunidad de hablar en estos últimos días varias veces con el presidente regional. ¿Qué motivo alega para el cambio de postura?

Yo entiendo que todos tenemos presidente. En mi caso es Santiago Abascal, una persona con la que es fácil entenderse porque lo que dice lo hace, pero Feijóo dice una cosa y la contraria.

La decisión de romper las coaliciones de gobierno se basa, según Vox, en que los acuerdos se han incumplido, pero en el de la Región de Murcia no se menciona explícitamente la acogida de menores inmigrantes sino que se refiere ,en su punto 15, a la lucha contra las mafias de la inmigración. Por lo tanto, no se habría incumplido.

Aquel acuerdo se hizo rápido por la situación que había y el señor Feijóo lo torpedeó. Cuando se habla de mafias se incluye todo. Hay que luchar contra los que trafican con seres humanos, los que generan dramas y provocan inseguridad en los barrios más humildes.

En estos días se ha llegado a plantear que este movimiento de Vox es una estrategia de partido para captar de nuevo el voto de los desencantados que han dado el salto a Alvise. ¿Es así?

Esto no es así. Nosotros actuamos siempre por convicciones. Está claro que los partidos políticos tradicionales, o lo que fue en su momento Ciudadanos, eran partidos muy agarrados a la silla y daba igual lo que hacía uno o hacía el otro, no tenían principios y los iban moldeando con el objetivo de mantener la silla al coste que fuese. Nosotros no somos así.

Tras la ruptura de los Gobiernos donde estaban con el PP, todas las miradas se han dirigido a los ayuntamientos en los que también existe la coalición PP-Vox. ¿Qué ocurrirá con ellos?

Estaremos atentos. Si evidentemente un ayuntamiento ofrece sus instalaciones para abrir un centro de 'menas' (menores no acompañados) o colabora con ello y en ese gobierno está Vox, evidentemente ahí no podemos estar. En Madrid, por ejemplo, la señora Ayuso quiere abrir un centro de 'menas' en Fuenlabrada, donde gobierna el PSOE, y los socialistas se niegan. Resulta sorprendente que los dos partidos que han pactado traer a inmigrantes ilegales a la Región cambien de opinión cuando les toca a ellos directamente en sus municipios.

¿Y qué opciones ofrecen desde Vox, además de luchar contra las mafias que traen a esas personas hasta España?

Nosotros queremos firmar convenios de extradición con sus países de origen y poder devolver a personas que han entrado de forma ilegal en España a su país de origen para evitar así los problemas que se están viviendo en la Región de Murcia, con atracos a comercios de Cartagena y una oleada de pateras, como hemos podido ver esta misma semana. Esto es algo que no podemos asumir.

Desde el PP de la Región de Murcia descartan que haya un adelanto electoral. ¿Se lo cree?

Ahora mismo no se van a convocar elecciones. Lógicamente tendrán que recalcular, pero está claro que la Región de Murcia necesita un gobierno fuerte, que defienda sus fronteras, que defienda la seguridad en las calles. Yo he intentado dotar de presupuesto la seguridad y las emergencias para pilotar los municipios y tener un presupuesto récord en este ámbito. Con eso y un posicionamiento serio del Gobierno regional que no avale la inmigración ilegal se manda un mensaje a las mafias y se frena la llegada de ilegales.

En otras comunidades se ha dado el caso de consejeros de Vox que han decidido dejar el partido y seguir en los gobiernos con el PP. ¿Teme que aquí el PP también intente ‘captar’ algún diputado de Vox para lograr esa mayoría absoluta que ya no tiene?

Bueno, en eso nunca pondría la mano en el fuego. Y lo digo así. Sería lógico que en algún gobierno quieran aprovechar y mantener a cargos intermedios que fueron designados por Vox, que no son políticos y que han trabajado bien, reconociendo la valía y el buen trabajo, independientemente de lo que votes. Hay gente muy válida. En cuanto a si el PP busca adquirir la mayoría absoluta como lo hizo en la anterior legislatura, creo que eso es de todo menos democrático. Que lo puede intentar, yo no descarto nada. Jamás pensé que en la anterior legislatura pudiera haber un gobierno como el que había, era una cosa única en España por lo esperpéntica que era, con tránsfugas y adquisiciones de diputados, era de todo menos un Gobierno regional.

Desde el jueves han insistido en que no están en el Gobierno para calentar sillones. Y, ¿a partir de ahora, qué?

Volveré a Cartagena. No puedo dejar a todas las personas que han confiado en nosotros y que han dado su voto a Vox, ya que estos votantes tienen claro que su decisión está segura y saben lo que defendemos. Seguiremos en la Asamblea, haremos las reformas necesarias en el grupo parlamentario buscando siempre a la gente más válida y más preparada. Crearemos grupos de trabajo para tener esa red constante que nos facilite el día a día.

"Esperamos que el tranvía a Molina, que está al salir, no quede en un cajón"

¿Qué tipo de reforma plantearán en el Grupo Parlamentario de Vox en la Asamblea?

Debe haber una reforma del grupo, salimos de un gobierno en el que tenemos gente muy válida y a los que queremos mantener.

Si el PP continúa gobernando en minoría les buscará en la Asamblea para sacar adelante iniciativas. ¿Serán receptivos a esas peticiones desde Vox?

Si es algo bueno, votaremos a favor. Pero no rebajaremos nuestros postulados, los pondremos sobre la mesa.

Tranvía a Molina

El acuerdo de Gobierno que firmaron PP y Vox en la Región de Murcia en septiembre de 2023 incluía varios ámbitos de trabajo como el apoyo a las empresas agroalimentarias, la recuperación del Mar Menor, el apoyo a la natalidad, a los mayores y el impulso a las políticas de vivienda, pasando también por la reducción de impuestos, la exigencia de un nuevo sistema de financiación y más plantillas para Guardia Civil y Policía Nacional, entre otros objetivos.

Ha sido vicepresidente del Gobierno de la Región de Murcia, además de consejero de Interior, Emergencias y Ordenación del Territorio durante los últimos 10 meses. ¿Qué balance hace de este tiempo?

En este tiempo se han realizado cosas que nunca hasta ahora se habían hecho como la Carpeta Empresarial, la Carpeta Ciudadana, sobre las que otras comunidades nos han preguntado para ponerlo en marcha, la Ley de Simplificación Administrativa que estaba ya a punto de salir, con un amplio respaldo de todos los sectores. El proyecto en Emergencias y Seguridad, las mejoras del Consorcio de Bomberos y la normativa que está en visos de salir para que nuestra Policía Local pueda llevar las pistolas táser, gas pimienta y arma largas. También está a punto de salir el proyecto del Centro Integral de Respuestas, Emergencias y Seguridad. Son muchos proyectos que antes no se habían hecho y que hemos puesto en marcha nosotros.

En el ámbito de Transportes ¿hay algo en cartera que dejen y que les hubiera gustado ver iniciado o terminado?

Se sacará ahora el estudio para llevar el tranvía a Molina de Segura. Está a punto de salir el estudio de impacto ambiental y entiendo que el nuevo consejero de Fomento que venga tome la decisión correcta, que sería seguir adelante con un proyecto que es muy importante, y no dejarlo durmiendo en un cajón. Se trata de muchos proyectos que son importantes y evidentemente nos hubiera gustado terminar porque con nuestro empuje estamos seguros de que se iban a hacer. Todos ellos, ahora, quedan en el alero. Esta es la gran lástima, pero nosotros sabemos que no podemos estar en un lugar en el que el señor Feijóo decide directamente torpedear al Gobierno que se había formado en la Región de Murcia. Y con su última decisión, directamente nos ha echado.

Sobre la mesa quedan a medias proyectos tan importantes como la reforma de la Ley del Mar Menor o el nombramiento del comisionado de Transparencia. ¿Qué cree que pasará con ellos?

El lunes retiraremos la propuesta de Natalia Sánchez para el comisionado porque el miércoles iba a Pleno y si algún otro grupo presenta algún candidato lo valoraremos. Sobre la Ley del Mar Menor yo confío en mi palabra, pero no sé qué van a hacer los demás, no se si seguirá adelante o no, no puedo hablar por ellos. Nosotros hemos trabajado para reformar la ley porque se hizo una sin rigor científico y sabemos que hay vertidos, es una evidencia y está demostrado.

También han quedado pendientes otras iniciativas que para ustedes eran prioritarias, como es el caso de la Ley del Suelo.

La Ley del Suelo es una ley muy importante y tenemos claro que la impulsaremos desde el grupo parlamentario. Es una ley que debe cambiar el panorama de la Región de Murcia, tenemos que ir a un modelo de suelo rural y suelo urbano, tenemos que facilitar que los ayuntamientos hagan sus planes generales, que están desactualizados totalmente y otros directamente no existen. Si no se ofrece suelo para vivienda y no se ofrece suelo industrial, la Región de Murcia realmente no se puede desarrollar. También dejamos pendientes proyectos como el cierre del centro de menores de Santa Cruz, al que el propio presidente López Miras se comprometió con nosotros en la anterior legislatura. Se debía incluir en los próximos presupuestos y esperamos que así sea.