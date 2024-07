PP y Vox seguirán juntos en sus ayuntamientos de la Región: "No tenemos competencias en inmigración"

Molina de Segura, Las Torres de Cotillas, La Unión, Alhama de Murcia, Lorca, Puerto Lumbreras, Cartagena y Yecla. Estos son los ocho municipios de la Región en los cuales el PP gobierna en coalición con Vox. Tras las municipales de mayo de 2023, las dos formaciones de derechas se dieron la mano en varios consistorios. Uno de esos pactos se rompió ya (el de Cieza). Ahora, en las citadas ocho localidades hay calma tensa: a la espera de si hay alguna orden de arriba, desde los pueblos recuerdan que los municipios carecen de competencias en materia de inmigración.

Este terremoto político surge tras la decisión el jueves del Comité Ejecutivo Nacional de romper los gobiernos de coalición con el PP en las cinco comunidades autónomas en las que existía el tándem PP-Vox: Región de Murcia, Castilla y León, Aragón, Comunidad Valenciana y Extremadura. Además, el líder de Vox en la Región, José Ángel Antelo, dijo este viernes que se romperán las coaliciones en aquellos consistorios que colaboren con la política migratoria del PP.

Cartagena

En la ciudad portuaria, el portavoz de Vox, Gonzalo López Pretel, declaró que «esperemos que todo lo sucedido no afecte al pacto de Gobierno en Cartagena. De momento se está cumpliendo y no tenemos intención de romperlo, entendemos que Noelia Arroyo tampoco querrá perder esta estabilidad». «No está sobre la mesa la ruptura», manifestó, «seguiremos trabajando y no trasladaremos los problemas que haya habido en comunidades al pacto municipal».

«Cartagena no está en los supuestos de ayuntamientos que colaboran con la inmigración ilegal», hizo hincapié.

Molina de Segura

Vox no tiene intención de romper el acuerdo en virtud del cual gobierna con el PP en Molina de Segura. Así lo explicó a La Opinión, Antonio Martínez, miembro del partido conservador y primer teniente de alcalde de Molina de Segura. Mientras, desde el PP en este municipio insistieron en que no harían declaraciones.

A la pregunta de cómo es gobernar en Molina de Segura con el popular José Ángel Alfonso, Martínez apuntó que «es como un matrimonio, un día te viene una cosa bien, otra mal... pero hay un punto en común, mucho más fuerte que cualquier cosa que pueda ser negativa, que es «trabajar por los vecinos y que los vecinos vean que el trabajo sale adelante».

Apostilló que el líder de su partido en la Región, José Ángel Antelo, precisó que se romperán los gobiernos «que colaboren con la inmigración ilegal». «No tengo conocimiento de que José Ángel Alfonso esté colaborando con la inmigración ilegal. A lo mejor ahora entra a mi despacho y me dice: ‘Antonio, que voy a colaborar con la inmigración ilegal’. Pero las entidades locales no somos competentes en ese aspecto», destacó el primer teniente de alcalde.

Tampoco rompe en La Unión

«Nos llevamos bien, somos un gobierno sólido», sentencia Isabel Egea, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de La Unión y primer teniente de alcalde.

«Mantenemos nuestro acuerdo, aunque con cierta tristeza por el giro que ha tomado los acontecimientos y por este cambio de rumbo de Feijóo», destacó la concejala.

Siguen en Lorca

En el caso de Lorca, sigue adelante el pacto «conforme estaba previsto», dijo a La Opinión Carmen Menduiña, concejala de Vox en el Ayuntamiento de Lorca. «Nunca ha habido un amago» de romper, manifestó al respecto.

«Nosotros, en Lorca, estamos después de un Gobierno del PSOE que lo dejó todo bastante complicado», apuntó, para elogiar que las formaciones de derechas han llegado a crear «un equilibrio, nunca se puede decir perfecto, pero sí un equilibrio para luchar por Lorca», después «un buen trabajo conjunto».

«Somos dos partidos diferentes que lo que estamos haciendo ahora es gestionar Lorca», incidió, para valorar su labor en un municipio que tiene «38 pedanías», en las que «sacamos adelante muchos proyectos, muchísimas cosas, se ha movido también la cultura... hacemos un trabajo de gestión». «Nos respetamos muturamente», destacó la edil.

En Lorca, manifestó la concejala, «tenemos un grave problema de inmigración, pero, gracias a Dios, ninguna competencia».

"Acuerdo" en Yecla

La alcaldesa de Yecla, Remedios Lajara, da por hecho que «hay un acuerdo de gobernabilidad para la legislatura».

Considera que la ruptura con el PP «ha sido una decisión de ámbito nacional» que se limita a las comunidades y no tiene por qué afectar a los ayuntamientos. «Nos ceñimos a lo que se firmó», defiende.