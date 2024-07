Teresa Fuentes: "Los menores extranjeros han sufrido violaciones y secuestros, es muy cruel vincularlos con la delincuencia"

Habla de primera mano tras haber visitado en varias ocasiones campos de refugiados en Grecia. Teresa Fuentes, activista comprometida, lamenta que haya partidos políticos que estén basando su campaña en atacar a estos jóvenes extranjeros en lugar de protegerlos, algo que califica de «cruel».

¿Qué siente cuando escucha cómo se refieren algunos políticos a los menores extranjeros no acompañados que llegan a España?.

Creo que partidos políticos de la ultraderecha están instrumentalizando esta catástrofe humanitaria. En ello están basando su campaña. Y el problema no es solo que ataquen esta realidad, tan dura, de los menores, sino que intentan manipular a la sociedad para que se sume a sus mensajes de odio. Es muy cruel lo que están haciendo, están vinculado inmigración con delincuencia y con inseguridad ciudadana. Y sin pruebas.

Entiendo que generan bulos.

¡Son bulos, no es cierto, no hay pruebas! Me parece terrible que se esté cuestionando. Estamos hablando de derechos humanos, y de respetar los derechos de la infancia. Más con estos menores, que tienen una situación de extrema vulnerabilidad...

Tras la travesía, ¿en qué condiciones llegan estos menores extranjeros a España o a la Región?

Estos menores sufren violaciones, vejaciones, tráfico de órganos, hay secuestros... En los campos de refugiados de Grecia, en los momentos más álgidos de la crisis migratoria en Europa, hemos visto de todo: hemos visto hasta secuestros de niños en campos de personas refugiadas. A España llegan con mucho desgarro, les supone un gran problema emocional dejar a su familia en su país.

Porque, esto de que viaje un niño él solo hasta Europa, tiene que tener una intrahistoria...

Mira, en los conflictos de guerra, las personas que tienen mucho dinero son las que salen todas. Porque lo que cuesta el trayecto de media por persona son entre 3.000 y 4.000 euros. Las familias de clase media lo que hacen es que, con los ahorros que tienen y lo que piden a las vecina, mandan solamente al hijo mayor. Pero este hijo mayor puede ser un chico de 16 años. Lo envían a él con la falsa esperanza de la reagrupación familiar, que no es algo sencillo. Una vez en España, en un centro, los chicos se van dando cuenta de que no es verdad que puedan trabajar: pasan por un programa de acogida, mientras siguen padeciendo los daños y abusos que han sufrido en el trayecto. Y luego solo echan de menos a sus madres. Te rompe el alma cuando te dicen: «Solo quiero a ver a mi madre, nunca más voy a ver a mi madre...»

Qué duro.

Y es muy cruel que se manipule, estamos hablando de derechos humanos. Y esa palabra que usan para despersonalizarlos, ‘menas’, cuando lo que hay que hacer es ponerle nombres a estos chicos, y ponerles historias. Ellos vienen principalmente de Senegal, de Malí, de Gambia y de Marruecos: son países con conflictos bélicos. En el caso de Marruecos, vienen de zonas rurales en las que hay una pobreza extrema, donde menos recursos tienen.

Y llegan a España y tampoco es un camino de rosas...

Se les está utilizando con una crueldad absoluta. Me gustaría saber cómo les gustaría (a los políticos) que trataran a sus hijos so se vieran en una situación así. Y una cosa más: por las depresiones profundas que llevan, se están autolesionando, se hacen cortes en los brazos. Por eso hay que mejorar los programas de acogida de estos chavales.

¿Qué cree que se puede hacer desde la Administración para mejorar las condiciones de vida de estos chicos?

En los programas de acogida para menores no acompañados no hay una acogida real: les cubren la manutención, el dormir, pero no los incluyen en el sistema educativo, para que tengan una formación. Deberían mejorarse esos programas de acogida, tener una acogida en salud mental, para que sanen de todos los daños que han sufrido, y también integrarlos en el mercado laboral. Para la mayoría de estos chicos, el día que cumplen 18 años, su ‘regalo’ es que quedan en situación de desprotección. Sería vital que estuvieran esos programas para integrarlos en el mercado laboral. En realidad estos jóvenes han venido para trabajar.