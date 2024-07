Ortuño: "Si Vox decide salir del Gobierno será una decisión unilateral. El acuerdo se está cumpliendo"

La probable ruptura de la coalición de Gobierno en Murcia está en el aire. La ausencia este jueves del vicepresidente y del consejero de Fomento, José Ángel Antelo y José Manuel Pancorbo (de Vox), de la reunión semanal del Consejo de Gobierno en San Esteban ha hecho saltar todas las alarmas.

Tras el encuentro, al que no han asistido los dos miembros del Gobierno que pertenecen al partido de Abascal, el portavoz del Ejecutivo murciano, Marcos Ortuño, ha confirmado que "no nos han comunicado absolutamente nada", a lo que ha añadido que "sabemos por los medios que han tomado la decisión de salir de los gobiernos autonómicos y si lo hacen será una decisión unilateral porque el acuerdo se está cumpliendo punto por punto".

El presidente regional, Fernando López Miras, y el vicepresidente, José Ángel Antelo, han hablado esta misma mañana, según confirma Ortuño, quien no ha entrado en el detalle de esa conversación. Volviendo a insistir en que "el acuerdo de gobernabilidad se está cumpliendo punto por punto" y si hay ruptura "sería una decisión unilateral de Vox".

Los motivos que han llevado a Vox a dar este paso y convocar esta tarde de urgencia a los vicepresidentes de los Gobiernos autonómicos en los que tienen presencia a una reunión en Madrid del Comité Ejecutivo Nacional del partido ha sido el acuerdo de PP y PSOE para el reparto de menores inmigrantes.

En este sentido, el portavoz del Gobierno murciano afirma que "no se nos puede pedir que no seamos solidarios, no podemos dar la espalda a Canarias cuando nos pide que ayudemos a 16 niños sin familia", que es la cifra de menores que acogería la Región de Murcia según el acuerdo firmado este miércoles.

A preguntas de los periodistas, el portavoz considera que no se puede apelar continuamente a la solidaridad entre territorios en otros temas, como el agua, y no ayudar a otra autonomía cuando ésta lo requiere. Aunque recuerda que en la Región de Murcia "hay una sobreocupación del 200%, está colapsada, y el Gobierno España tiene que asumir su responsabilidad y no descargarla en las comunidades autónomas".

Ortuño recuerda que "estamos ante una crisis migratoria sin precedentes" y considera que ante esta situación "el Gobierno no está ni se le espera".

Plan B ante una posible ruptura

Sobre qué opciones hay sobre la mesa ante la probable ruptura del acuerdo de Gobierno, Marcos Ortuño afirma que "estamos trabajando en todas las posibilidades y haremos lo mejor para la Región de Murcia, actuando con prudencia y mesura". Entre ellas también estaría la posibilidad de mantener un Gobierno en minoría.