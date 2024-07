Ortuño: "Es una decisión unilateral. El acuerdo se está cumpliendo"

La ausencia este jueves de los consejeros de Vox en la reunión semanal del Consejo de Gobierno hizo saltar todas las alarmas, teniendo en cuenta la cita que tenían por la tarde en Madrid. Santiago Abascal convocó a los vicepresidentes de Vox en las comunidades en las que gobiernan con el PP a un encuentro del Comité Ejecutivo Nacional para anunciar la ruptura de estas coaliciones.

El portavoz del Ejecutivo murciano, Marcos Ortuño, confirmó tras la reunión de San Esteban que ni el vicepresidente y consejero de Interior, Emergencias y Ordenación del Territorio, José Ángel Antelo, ni el consejero de Fomento, José Manuel Pancorbo (de Vox) les habían comunicado absolutamente nada sobre su decisión y que de ser así sería «una decisión unilateral porque el acuerdo se está cumpliendo punto por punto».

Con estas palabras se refería Ortuño al acuerdo de gobernabilidad que PP y Vox firmaron en noviembre de 2023 y en el que se recogían una treintena de puntos en los que ambas formaciones se comprometían a trabajar juntos.

Los motivos que han llevado a Vox a dar este paso y convocar de urgencia a los vicepresidentes de los Gobiernos autonómicos ha sido el acuerdo de los populares con el Gobierno central para el reparto de menores inmigrantes.

En este sentido, Ortuño afirmó que «no se nos puede pedir que no seamos solidarios, no podemos dar la espalda a Canarias cuando nos pide que ayudemos a 16 niños sin familia», que es la cifra de menores que acogería la Región de Murcia según el acuerdo firmado este miércoles.

A preguntas de los periodistas, el portavoz consideró que no se puede apelar continuamente a la solidaridad entre territorios en otros temas, como el agua, y no ayudar a otra autonomía cuando ésta lo requiere. Aunque recordó que en la Región de Murcia «hay una sobreocupación del 200%, está colapsada, y el Gobierno España tiene que asumir su responsabilidad y no descargarla en las comunidades autónomas».

Sobre el cumplimiento del acuerdo y de las medidas recogidas en aquel documento, varias ya han visto la luz o se está trabajando en ellas. Entre ellas está la eliminación de subvenciones para sindicatos y patronal, para que se otorguen mediante concurrencia competitiva; la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos mediante el distrito único (que ya venía funcionando); la propuesta de Vox para el nombramiento del Consejo de la Transparencia, que ha pasado a ser un Comisionado; la ampliación de plazas de educación de 0 a 3 años; o la rebaja del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, entre otras.

Sobre qué opciones hay sobre la mesa ante la ruptura del acuerdo de Gobierno, Marcos Ortuño afirmó en la mañana de este jueves que «estamos trabajando en todas las posibilidades y haremos lo mejor para la Región de Murcia, actuando con prudencia y mesura». Entre ellas, la que tenía más fuerza era la posibilidad de mantener un Gobierno en minoría lo que resta de legislatura.