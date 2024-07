La UMU no quiere que los empleados sigan conectados al trabajo desde casa

Lograr que los trabajadores no se lleven trabajo a casa fuera de su horario laboral. Ese es el principal objetivo que se marca la Universidad de Murcia (UMU) con el Plan de Desconexión Digital que presentaban este martes el rector y el gerente de la Universidad, José Luján y Francisco José Cámara, durante unas jornadas en las que se dieron las pautas para lograr esa desconexión real entre la vida laboral y personal en sus 4.000 empleados.

Con esta acción pionera, la UMU quiere reducir la hiperconectividad un 20% en el próximo año.

Las nuevas tecnologías y la conexión a Internet casi permanente pueden ser herramientas que facilitan el trabajo y la productividad, pero que pueden venir acompañadas de prácticas que dificultan el descanso y la desconexión. Mensajes de correo electrónico los fines de semana, mensajería instantánea en horario no laboral o llamadas de teléfono durante periodos de vacaciones son algunas de las prácticas que la Universidad de Murcia quiere prevenir con su Plan de Desconexión Digital.

Con el lema ‘La desconexión es un derecho. La desconexión es salud’ la UMU pone en marcha este plan, cuyo germen se remonta a noviembre de 2022, cuando el Consejo de Gobierno de la institución aprobó un documento de política interna de desconexión digital.

El objetivo es reconocer el derecho de los trabajadores a no tener que conectarse a ningún dispositivo profesional (ordenadores, móvil, etc) o software de la Universidad durante sus períodos de descanso o vacaciones, así como a no contestar o responder llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos, videoconferencias o cualquier otra forma de comunicación digital fuera de su horario laboral; pudiendo apagar o desconectar dichos dispositivos en estos periodos.

Para la elaboración de este plan se han medido más de 7 millones de datos en la Universidad de Murcia y según las cifras aportadas ayer por el gerente de la institución, el 5% de la actividad que realizan los trabajadores de la Universidad de Murcia se hace más allá de las 21.00 horas y los fines de semana y «esto implica que tenemos una plantilla muy competente, pero también que debemos cuidar de ella para que esta situación no suponga un perjuicio para la salud mental y la vida personal y familiar».

La idea es que «la hiperactividad que generan las tecnologías de la información no suponga un problema», insiste.

Correos fuera del trabajo

Respecto a los profesionales o ámbitos más expuestos a esta hiperconectividad, la UMU ha detectado que un 20% de los correos electrónicos del profesorado se envía fuera del horario laboral, llevándose éstos trabajo a casa por la noche o fines de semana.

También hay exceso de trabajo cuando llegan las fechas de envío de nóminas o, ahora, cuando se está en pleno proceso de preinscripción y apertura de matriculaciones para el próximo curso.

José Luján, destacaba que la UMU «es la primera universidad e institución pública española que ha implementado una estrategia de desconexión digital con el objetivo de incrementar el sentimiento de pertenencia, facilitar un correcto balance entre vida profesional y personal, mejorar la productividad, retener el talento, y cuidar la salud mental y física de nuestro profesorado y personal».

Uno de los pilares principales de la estrategia es conseguir que tanto el personal técnico, de gestión y de administración y servicios (PTGAS), como el profesorado, conozcan cómo pueden programar y utilizar todas las herramientas digitales con las que se trabaja en la Universidad, de manera que no estén activas en horarios no laborales. Para eso, se iniciará una campaña de difusión interna entre el personal y quienes ocupan cargos de responsabilidad.

Durante la jornada celebrada ayer en la Facultad de Economía y Empresa del Campus de Espinardo se expuso que para facilitar estas acciones, la Universidad de Murcia ha creado una página web en la que, además de informar del plan, se incluyen una serie de vídeos y tutoriales en los que se explica cómo configurar los diferentes programas con los que se trabaja en la Universidad para que no estén activos en momentos de descanso y evitar así notificaciones, así como respuestas automáticas de mail y teléfono.