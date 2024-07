Denuncian jornadas de hasta 16 horas en empresas agrarias de la Región

CC OO, UGT y Redes no descartan una huelga general en el campo si el convenio colectivo del sector agrícola, forestal y pecuario sigue atascado. Representantes de los tres sindicatos han anunciado para el próximo viernes concentraciones ante las sedes de las dos patronales del campo, COAG y Asaja, para exigir la renovación del convenio, cuyas tablas salariales no se han actualizado desde 2019. Acusan a las empresas de llegar a imponer «jornadas de hasta 16 horas» y de incumplir normas mínimas de seguridad, como garantizar que los jornaleros «dispongan de agua para beber y para su aseo».

El convenio del campo, que afecta en la Región a unos 25.000 trabajadores, está caducado desde 2018. Con las subidas del salario mínimo que se han producido en los últimos años se han actualizado los sueldos más bajos, pero no han tenido ninguna subida el resto de categorías profesionales, que se han ido igualando. Las organizaciones sindicales, que este lunes ofrecieron una rueda de prensa conjunta, reclaman un incremento salarial de entre el 3% y el 4% anuales y la recuperación de las diferencias entre categorías.

CC OO, UGT y Redes acusan a las organizaciones empresariales de pretender deducir los incrementos salariales de la paga de antigüedad que tienen los trabajadores más veteranos. «No tienen pudor, como tampoco tienen pudor en alargar la jornada anual», critica Juan Antonio Montesinos, secretario de Organización de Redes.

Montesinos considera que con el endurecimiento de las condiciones laborales «van a condenar al campo. Por eso los trabajadores no quieren ir a esas empresas».

El secretario de Acción Sindical de Fica-UGT, Ramón Inarejos, apuntó que si llegara a prosperar el intento de absorber los incrementos salariales de la antigüedad, «se produciría la paradoja de que los trabajadores nuevos verían cómo les suben los salarios, mientras que los más antiguos tendrían una bajada del salario encubierta».

Defiende que «el convenio también deberá impedir los contratos fraudulentos que en algunos casos suponen jornadas de hasta 16 horas, con doble turno, sobre todo en almacenes», al tiempo que recuerda que «no se cumplen los descansos».

El secretario general de la Federación de Industria de CC OO, Enrique Bruna, asegura que los jornaleros del campo tienen unas condiciones «muy precarias», que se acentúan porque el convenio agrícola, forestal y pecuario es el único que no se ha renovado de todos los del sector agrario. Por el contrario, se han renovado los de cítricos, recolección de fruta o cosecheras de tomate.

También recordó que «las patronales sacaron los tractores para reivindicar mejores condiciones en la Política Agraria Común (PAC)», mientras que hacen oídos sordos a las peticiones de los sindicatos.

Las concentraciones convocadas para el próximo viernes están previstas a las 10.00 horas ante la sede de COAG y a las 12.00 ante la de Asaja.

Los representantes sindicales esperan que estas protestas ayuden a conseguir que la patronal abandone sus exigencias y acepte sus reivindicaciones, pero no descartan llegar a la huelga general. No obstante, por ahora no tienen ninguna previsión.

Enrique Bruna señaló que ya se produjo un paro en el sector agrario en 2020.

Por otra parte, los tres sindicatos recordaron el fallecimiento de un trabajador a causa de un golpe de calor que se ha producido en Madrid y reclamaron medidas para evitar que se repita este tipo de accidentes en la Región.