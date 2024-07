"Vamos a ver cómo va la ruta de Marrakech con la Región para mantenerla en invierno"

¿Cómo va el verano en Corvera?

El aeropuerto de la Región está funcionando muy bien en ocupación de vuelos, que está por encima de la media. Es un aeropuerto que nos gusta y pretendemos seguir trabajando en él.

Sin embargo, las cifras de los últimos meses son un poco tristes, con una caída de la cifra de pasajeros en mayo.

Para nosotros va bien, incluso está un pelín por encima de la media de toda la red de Ryanair. Estamos contentos. Las rutas que mejor funcionan son la de Glasglow, la de Mánchester y la de Eats Midlands. En este momento todavía es muy buena época para conseguir los billetes, porque están en un punto muy económico, no han tenido aún el repunte del verano.

¿Qué expectativas tienen para la temporada?

Seguimos con la expectativa de llenar los vuelos como habíamos previsto. Tenemos unos 470.000 asientos para la temporada que termina en septiembre, un 1 por ciento más que el año pasado.

¿Los viajeros son británicos que vienen a la Región o murcianos que van a Reino Unido?

Las dos cosas. Están bastante igualadas, aunque es verdad que en la época de verano tenemos un perfil de muchos turistas que vienen a Murcia de vacaciones. Las rutas de Dublín, Londres o Marrakech son más del murciano, que va a visitar estas ciudades antes que Birmingham. Vamos a ver cómo funciona la ruta de Marrakech, porque nuestra intención es dejarla.

¿Quiere decir que podrían mantener los vuelos en invierno?

Sí, queremos mantenerlos. Tenemos que ver cómo funcionan durante los meses de verano. Cuando son rutas nuevas, hay que ver cómo funcionan durante unos dos años antes de decidir mantenerlas. Habrá que esperar dos temporadas para ver si es estable y cómo va funcionando. Tenemos la expectativa de que pueda mantenerse en el tiempo. De hecho, el precio está en una media 33 euros por viaje. Por menos de 70 euros se puede ir a Marrakech desde Murcia un fin de semana.

¿Hay alguna otra ruta que se estén planteando poner en la Región para la temporada de invierno?

Todavía es pronto. Ahora estamos con el verano, que es la etapa de más alta ocupación, viendo y analizando cuáles van a ser las rutas de invierno.

Parece que el turista murciano sigue viajando por Alicante, a pesar de que el aeropuerto aspiraba a a ganarse a los viajeros de la Región.

Nosotros operamos con 27 aeropuertos en España. Si tienes un aeropuerto loca l, tuyo, y que tiene el destino que tú quieres, al final vas a preferir salir desde tu ciudad. Alicante es un aeropuerto muy grande, en el tenemos una base muy potente, pero en Murcia tenemos nueve destinos. No hay una fagocitación de Alicante. Estamos poniendo rutas desde Murcia que creemos que tienen sentido y después se complementan con las de Alicante. Esto no quiere decir que nosotros no vayamos probando líneas desde Murcia. De hecho, hay destinos que se repiten en Murcia y en Alicante y funcionan muy bien. Nosotros operamos en todo el Mediterráneo, en Murcia, Alicante, Valencia y Castellón, y todos funcionan bastante bien en la época de verano. Este año tenemos nueve rutas, que son el 58% del aeropuerto. Uno de cada dos vuelos que salen es de Ryanair.

En Corvera deben tener más facilidades para ampliar vuelos que en otros aeropuertos.

La estrategia de Ryanair pasa por operar en aeropuertos que son más pequeños, más regionales, porque es verdad que es donde vemos capacidad de crecimiento. Tenemos un objetivo de crecimiento bastante intenso. En España estamos esperando este año 80 millones de pasajeros. La idea es llegar a 300 millones de pasajeros en 2034 en toda la red europea. España está entre el primer o el segundo mercado, junto con Italia, que también se disputa el puesto número uno. Los aeropuertos pequeños y regionales nos permiten una capacidad de crecimiento más grande que los demás. También permite una desestacionalización para no poner todo el foco en el verano, sino repartir a lo largo de todo el año.

Los empresarios murcianos aspiran a conseguir que Corvera tenga vuelos al otro lado del Atlántico, teniendo en cuenta la población latina que hay en la Región.

Nuestro negocio son las rutas de medio y corto radio en Europa y limítrofes. Es otro negocio. No estamos interesados.

La Comunidad Autónoma trata de captar compañías para abrir nuevas rutas nacionales. ¿Tienen alguna en proyecto?

Estamos continuamente en conversaciones con distintas instituciones, que nos proponen nuevas rutas porque creen que pueden ser interesantes. Siempre se estudian para ver si pueden ser interesantes para añadirlas.

¿Dejarán de cobrar los equipajes de mano tras la sanción del Ministerio de Consumo a Ryanair y a varias compañías?

No. Seguimos teniendo la misma política de equipaje de mano. Hay muchas compañías, no solo Ryanair, que operan con esta política, que desde Europa es completamente legal y permite a las empresas definir la tarifas de sus servicios. Es un servicio claro y transparente para el usuario. Todavía no es firme (la sanción), por lo que vamos a seguir en nuestra línea. Nosotros ya hemos respondido al Ministerio y ahora cada compañía tendrá que tomar las acciones legales que considere oportunas.