Las depuradoras de la Región reciben 10 vertidos de "alta carga contaminante"

El principal problema con el que se encuetran en Esamur es que no pueden sancionar a las empresas contaminantes, porque ellos no tienen la competencia sancionadora. Esta competencia es de los ayuntamientos, con los que se comunican cuando se pruducen estos vertidos. Lo que sí pueden hacer es aumentar la factura a las empresas, porque disponen de un coeficiente corrector del canon de saneamiento que está ligado a ese principio de la Unión Europea de «quien contamina paga». Este coeficiente se aplica a las industrias en función de la contaminación que aportan y se refleja en el importe de la factura del agua. Se trata de un «magnífico mecanismo preventivo y, al mismo tiempo, persuasivo, ya que incentiva a las industrias para que implanten tratamientos y sean cuidadosas con la depuración en origen», explican desde la empresa pública de depuración. Las inspecciones y visitas que realizan a la industria son principalmente para ajustar ese coeficiente corrector y comprobar el funcionamiento de las instalaciones de depuración mediante un análisis del agua que vierten al alcantarillado y que finalmente llega a la EDAR urbana. Por último, desde Esamur recuerdan a toda la población que en los hogares no se debe usar el inodoro para tirar aceites, medicamentos o pinturas, ni toallitas u otros elementos que puedan ocasionar problemas de atascos en el saneamiento.