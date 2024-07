El pecio fenicio de Mazarrón se empezará a extraer del mar en septiembre en veinte fragmentos

El Museo Arqueológico de Murcia, en Alfonso X, era escenario este martes de una rueda de prensa para concretar datos sobre la extracción del mar del pecio fenicio de Mazarrón, el cual será sacado del agua en septiembre. Saldrá a fragmentos pequeños, veinte en total, pues “no tiene sentido sacar fragmentos que no quepan por la puerta del laboratorio”, destacó el arqueólogo de la Universidad de Valencia y director del proyecto, Carlos de Juan. Y aún no se sabe si se quedará definitivamente en Cartagena, en Mazarrón o en otra parte.

En la rueda de prensa participaron la consejera de Cultura, Carmen Conesa, arqueólogos de la Universidad de Valencia y el citado Carlos de Juan. Un cargo del Ministerio intervino por videoconferencia desde Madrid.

No se puede sacar “como si esto fuera ‘Piratas del Caribe’, si me permiten la broma”, comentó Carlos de Juan, que explicó que la madera tiene fisuras, grietas y separaciones completas de las partes que componen el resto arqueológico. “La madera no tiene celulosa para cruzar la frontera del agua al aire: se va a quebrar de madera irreversible”, concretó. “El estado del pecio es de muy, muy, muy fragmentado”, incidió.

El arquitecto Carlos de Juan, este martes en la rueda de prensa. / A.L.H.

“En el caso del pecio que nos ocupa, tenemos el escenario comúnmente esperado en yacimientos”, detalló el experto, “la realidad del resto arqueológico es que presenta grietas y separaciones completas de sus partes integrantes”, resaltó De Juan.

“Se conserva casi entero, desde la proa hasta la popa, siendo un ejemplo único de arquitectura naval fenicia”, apuntó, por su parte, Carmen Conesa, al tiempo que recordó que, desde que se halló el tesoro, el Ejecutivo regional siempre ha velado por su conservación.

“Su estudio será de gran utilidad, abrirá una nueva puerta a la historia y la cultura de la Región de Murcia, que será estudiada en todo el planeta”, apuntó la consejera.

En febrero de este año, el grupo de trabajo formado por el Gobierno regional y el Ministerio de Cultura daba el visto bueno al proyecto de extracción del pecio fenicio ‘Mazarrón II’, que posteriormente será trasladado al laboratorio del Museo Nacional de Arqueología Subacuática de Cartagena (Arqva) para ser estabilizado y tratado. Este proceso de conservación puede durar años. Será una “cirugía” para “volver a darle forma”, dijo De Juan. “Después del puzzle, tiene que volver a cuadrar”.

“La frontera agua-aire es la que más nos preocupa a todos”, insistió. Al agua, los expertos vuelven en septiembre. Los trabajos para sacar el tesoro que aún descansa en aguas de Mazarrón han empezado ya, pero delante del ordenador.

Cabe recordar que es un barco fenicio único del siglo VII antes de Cristo. Cuando lo saquen, habrá que concretar dónde se queda. “Hacer las cosas paso a paso, por fases”. Es lo que defienden desde el Ministerio de Cultura. Concretaron que irá primero al museo de Cartagena y que “ahí empieza una fase de años”, por lo que aún no se puede asegurar si el pecio se quedará en la ciudad portuaria o en un hipotético nuevo museo en Mazarrón.

Sobre por qué las tareas en el mar arrancarán en septiembre, Carlos de Juan confesó que se hace así para “evitar a legiones de niños tirándose al agua” alrededor de los expertos, lo que calificó de “el chiquipark de la playa de La Isla”. Los trabajos, una vez empiecen, por la popa, durarán unos dos meses y se prevé que acaben a finales de octubre.