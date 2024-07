El Checkpoint de Murcia atiende ya más de cien consultas al mes

El Checkpoint de Murcia, único de naturaleza municipal de toda España, atiende ya más de cien consultas al mes. De enero a abril de este año, este servicio de detección y tratamiento precoz del VIH y otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) recibió a 429 personas, informan desde el Ayuntamiento.

De todas ellas, más del 70% son hombres, y cerca del 30%, mujeres.

El crecimiento es exponencial con respecto al año pasado, puesto que solo en estos cuatro meses de 2024 se realizaron más de la mitad de las consultas que se llevaron a cabo en todo 2023, que fueron 780.

Hay entre dos y tres días de consulta a la semana y atención de urgencias. El servicio, ubicado en el Jardín del Salitre, consta de una médico especialista, además de dos enfermeras que forman parte de la consulta general de vacunas a disposición del programa.

En 2023 pusieron 178 vacunas contra la viruela del mono, el herpes Zoster o el VPH, entre otros virus



El Checkpoint presta un servicio gratuito y confidencial dirigido a todas las personas, con independencia de su identidad, orientación sexual o estilo de vida. Su objetivo es promover la salud sexual mediante la realización de pruebas rápidas de VIH, sífilis, clamidia, gonorrea y hepatitis (VHB y VHC), ya que ofrecen resultados inmediatos. También suministran vacunas sin coste alguno de la hepatitis A, hepatitis B y Virus del Papiloma Humano (VPH). Además, ofrecen un servicio de asesoría en salud sexual y prestan soporte para personas con VIH. Solo el año pasado, pusieron un total de 178 vacunas para hacer frente a la viruela del mono, VPH, VHA, herpes Zoster, meningicoco B y VHB.

Uno de los motivos por los que se creó fue que los jóvenes no se vieran obligados a hacer estas consultas íntimas a su médico de cabecera que, en muchas ocasiones, coincide con el del resto de su familia.

Esto explica que, aunque el servicio es municipal, la procedencia de vecinos de Murcia no supere el 60% (eran el 84% en 2023) y que casi el 30% pertenezcan a otros municipios e, incluso, un 11% sean de fuera de la Región.

El Checkpoint realiza otras actividades de educación sexual, información sobre PrEP (profilaxis preexposición) y PEP, intervenciones familiares, métodos anticonceptivos de barrera y consumo de sustancias o ‘chemsex’.

La otra cara

El secretario de LGTBI y Juventud del PSOE en el municipio de Murcia, Miguel Company, denunció en la semana del Orgullo que «el Gobierno del Partido Popular ha metido de nuevo al Ayuntamiento de Murcia en el armario».

Según él, la Corporación ha «silenciado» las movilizaciones con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI. «No se ha puesto en marcha ninguna campaña institucional, no se ha ofrecido ninguna agenda propia de actividades y no se ha colaborado en absoluto en la difusión de la manifestación en Murcia, a diferencia de lo que se hizo durante el Gobierno socialista», dijo.

Algunos usuarios denuncian que les cancelan las citas poco antes de que se produzcan



La concejala del PSOE Esther Nevado, que fue quien puso en marcha el Checkpoint a finales de 2022, hace extensible esta crítica al centro asistencial de Salud Pública. «Este servicio no es nada si no hay detrás una estrategia Fast Track», explica. Este es un plan que tiene como objetivo principal detener la transmisión del VIH y poner fin a la epidemia de sida para el año 2030. Nevado recuerda que se hizo una «campaña contra el estigma» durante su mandato, poniendo en valor la publicidad que se le dio.

Sin embargo, ahora denuncia que desde el Ayuntamiento lo están «asfixiando» dejándolo sin apoyo institucional. «Este año no ha habido caseta en el Warm Up! ni en el Animal Sound, los profesionales siguen estando pero les dan otras funciones, no se ha vuelto a sentar la mesa Fast Track...», relata.

Nevado cree que es esencial volver a impulsar el Checkpoint, entre otras cosas, porque son muchos los jóvenes heterosexuales afectados por ITS. «Hay que desarrollar mucho trabajo con los colectivos de padres y profesores», subraya.

En este sentido, desde el Ayuntamiento recuerdan que la concejala de Bienestar Social, Familia y Salud, Pilar Torres, visitó en el mes de febrero el IES Alfonso X el Sabio para inaugurar las charlas con menores en centros educativos para dar a conocer el Checkpoint y la importancia de la salud sexual.

Esta Redacción ha hablado con varios jóvenes que aseguran que en las últimas semanas les están cancelando las citas poco antes de que sea la hora acordada. «Ya me habían puesto en antecedentes y no se equivocaron», cuenta uno de ellos, que cree que se trata de un «desmantelamiento encubierto» del servicio. «Pedí en varias semanas porque sabía lo que iba a pasar y, en todas ellas, me las cancelaron», asegura otro. «Dicen que no pueden atenderme y no me dan más explicación», denuncia un tercero.

Desde el Ayuntamiento aseguran que desde el servicio no tienen constancia de que se hayan paralizado las consultas, que «se están dando con normalidad».

Expertos en salud sexual creen que es «urgente elaborar un plan de acción para abordar el ‘chemsex’ en la Región» y contar con personal especializado dedicado exclusivamente al Checkpoint.

513 personas toman PrEP

La Consejería de Salud afirma que hay coordinación total con el Checkpoint municipal, ya que les derivan a todas las personas susceptibles de recibir la PrEP para obtener una valoración, así como todas aquellas que precisan la realización de una serología.

Fuentes de Salud informan que, a fecha de 20 de junio, el número de personas que están tomando PrEP en la Región es de 513. Desde que se comenzó a suministrar, en 2019, 748 ciudadanos han recibido esta medicación contra el VIH que se toma para reducir las posibilidades de contraer esta infección.