Francisco Cabezas Calvo-Rubio: "Es necesario que una autoridad nacional, sin prejuicios, impulse un Plan Hidrológico"

¿Cuál es la situación actual de la disponibilidad de agua en la Región de Murcia y cómo ha evolucionado en los últimos años?

Los recursos convencionales y algunos no convencionales, como los reutilizados, están prácticamente agotados y, en algunos casos, sobreexplotados. Es una situación claramente deficitaria, sin grandes cambios producidos en los últimos años con la salvedad del incremento de recursos desalados en las áreas costeras. Este incremento ha permitido proporcionar una adecuada garantía de suministro a los abastecimientos urbanos, y suplir parcialmente los déficits de riego en esas zonas próximas a la costa.

A esta mejora por aumento de disponibilidades se opone la previsible reducción de recursos trasvasados debido fundamentalmente al incremento de caudales mínimos previsto en el recientemente aprobado Plan Hidrológico del Tajo. Si esta planificación, que ha sido recurrida judicialmente, finalmente se acepta, el impacto sobre los riegos del trasvase será muy importante, reduciendo prácticamente a la mitad su suministro actual. La alternativa de suplir esta merma con mayor incremento de la desalación no está prevista en la planificación del Segura, dando lugar a una inconsistencia hoy no resuelta.

Por otra parte, el problema de las áreas atendidas con recursos subterráneos, como las del Altiplano, sigue sin resolverse y empeora día a día, así como el estado de los acuíferos, que no está mostrando en general mejoras pese a que el problema fue identificado y se conoce desde antiguo. De hecho, en el conjunto de España, el estado de las masas de agua subterránea es hoy peor que el que había hace años, pese a que su recuperación es uno de los objetivos fundamentales de la directiva marco europea sobre aguas.

¿Cuáles son las principales causas de la escasez de agua en la Región? ¿Son factores naturales, humanos, o una combinación de ambos?

Es una combinación de ambos. A la sobrepresión sobre los recursos existentes, esperable a causa de las actividades socioeconómicas consumidoras de agua, se suma la previsible reducción de recursos como consecuencia de cambio climático. Los factores humanos se suman a los naturales, incrementando la escasez.

¿Qué impacto está teniendo esta escasez de agua en la agricultura, la industria y la vida cotidiana de los habitantes de la Región?

El impacto negativo se centra fundamentalmente en el sector agrario, que es el principal perjudicado por esta situación. Los sectores industriales y urbano sufren menor impacto, pero a costa de un importante encarecimiento del coste del agua, debido al encarecimiento en origen de sus fuentes de suministro (costes crecientes por mayor cuota de desalación). Las administraciones responsables se esfuerzan en contener las tarifas, pero es inevitable que se encarezcan a medio y largo plazo.

¿Qué papel están jugando las tecnologías avanzadas, como la desalinización y el uso eficiente del agua, en la gestión hídrica de la Región?

Un papel muy importante. La industria del agua está avanzando mucho en innovación tecnológica y mejoras de eficiencia, y ese esfuerzo está contribuyendo a paliar el problema y facilitar la adaptación social a una menor disponibilidad de agua. Esta adaptación tiene en todo caso sus límites, y la tecnología actual no puede proporcionar soluciones estructurales que lleguen mucho más allá. Es imprescindible favorecer la investigación científico-tecnológica en torno al agua, pero sabiendo que los resultados de este esfuerzo no son perceptibles de manera inmediata, y que, aun avanzando en direcciones adecuadas, los problemas de hoy tardarán años en verse resueltos.

¿Cómo ve la colaboración entre las diferentes regiones de España en términos de gestión del agua?

Mi impresión es que la colaboración regional solamente se produce a través de los órganos colegiados de las Confederaciones, y más que una verdadera colaboración lo que hay son mecanismos que podríamos llamar de supervivencia conjunta. No veo un espíritu decidido de cooperación autonómica que permita, por ejemplo, plantear proyectos conjuntos interregionales sobre agua. Más bien al contrario, las tensiones territoriales son evidentes, y se han intentado trasladar incluso a las reformas de los Estatutos autonómicos de segunda generación.

¿Qué expectativas tiene respecto al Pacto Nacional del Agua? ¿Cree que este puede ofrecer soluciones sostenibles a largo plazo para la Región?

Al hilo de la pregunta anterior, un Pacto Nacional es algo que, sin duda alguna, debe intentarse, y con la mayor buena fe y voluntad posible de concertación y acuerdo, siendo conscientes de la dificultad que conlleva. Entrar en el fondo de problemas concretos aportando soluciones realistas y eficaces, como se hace desde la Región de Murcia, es el modo de que ese pacto constituya una herramienta verdaderamente útil.

Creo que, ensayados y desarrollados los pactos hasta donde sea posible, el impulso fundamental realmente necesario es el Plan Hidrológico Nacional que, además de una exigencia legal, es el único instrumento con rango normativo y autoridad suficiente para comprometer a todos, sean del territorio que sean y la actividad que desempeñen, aunque a algunos no les satisfaga plenamente. Es necesario que una autoridad nacional, sin prejuicios ni limitaciones, y comprometida únicamente con el interés general, impulse este proyecto, y es necesario que exista un compromiso político de lealtad y unidad en esa dirección. Si no es así, no se estará abordando el problema con la contundencia requerida por los graves desafíos existentes. Puede parecer ilusorio, pero en su día se consiguió y no hay razones insuperables para que no pueda volver a conseguirse.

¿Cuál es la labor de la Fundación en todo este contexto?

La Fundación viene haciendo desde hace años una labor de reflexión sobre todos estos problemas, y de apoyo a las administraciones públicas en el asesoramiento y búsqueda de soluciones. La trayectoria de actuaciones es larga, y la red de colaboraciones académicas, con numerosas universidades y centros de interés compartido, es extensa. Además, se han realizado muy diversas actividades de divulgación, seminarios y congresos, colaboraciones internacionales, publicaciones, etc. Desde sus inicios la Fundación tuvo una marcada vocación interdisciplinar, y los trabajos que se realizan pueden extenderse tanto a aspectos técnicos como jurídicos, ambientales o económicos, con una muy amplia perspectiva.

¿Cuál es su visión para el futuro en términos de gestión del agua en la Región? ¿Qué acciones considera cruciales para asegurar la sostenibilidad hídrica a largo plazo?

Como problema inminente, es preciso consolidar las actuales disponibilidades hídricas, impidiendo en lo posible su merma o deterioro, y continuar e impulsar procesos de innovación, tecnificación y mejora de la gobernanza entre los agentes involucrados. La búsqueda y mejora de soluciones debe ser permanente. Todo ello exigirá recursos, orden, mejor información y mayor transparencia. Creo que es necesario recuperar una planificación hidrológica útil, no burocrática, y orientada a la resolución de problemas, la mayoría de los cuales son conocidos desde hace años. La Planificación Nacional a la que antes me referí debe avanzar para todos en esa dirección. La Región es ejemplo de buen hacer en muchos aspectos relacionados con el agua, pero no puede caer en una estéril y engañosa autocomplacencia. Han de identificarse y corregirse los errores cometidos, y ha de alcanzarse en lo posible una unidad de acción sobre al agua, con criterios comunes, a veces inexistentes en aspectos esenciales, estratégicos para el futuro.