Retiran la Cruz de Plata a dos exjefes de la Policía Nacional en la Región de Murcia

La Audiencia Nacional ha anulado, como hiciera hace un mes con las otorgadas en 2022, las cruces de plata concedidas el pasado año a seis comisarios jubilados, entre ellos dos exjefes en la Región: Cirilo Durán y Alfonso Navarro.

Se trata de un reconocimiento que lleva aparejado un 20 % de incremento de su sueldo base, es decir, unos 300 euros más al mes.

Así se desprende de la sentencia del juzgado central número 9 de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional tras resolver el recurso presentado por los sindicatos Jupol, UFP y CEP, que pidieron retirar las medallas de plata concedidas a comisarios jubilados, al considerar que la Dirección General de la Policía ha incumplido los requisitos exigibles en su concesión.

La sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, recuerda varias resoluciones adoptadas en el mismo sentido desde hace años y señala que las condiciones y requisitos mínimos para que se pueda conceder la medalla de plata están delimitados por la ley, que determina que por trayectoria profesional "solo procedería la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco".

Las medallas de plata a seis comisarios jubilados fueron otorgadas a Juan José Campesino, ex jefe superior en Castilla y León; Julio Casal Jiménez, ex jefe de la División Económica; Cirilo Durán Reguero, que se jubiló siendo jefe de la División de Formación, pero también estuvo en Murcia; Gonzalo Espino Cruz, ex jefe superior en Baleares; Pedro Luis Melida Lledo, ex comisario general de Policía Científica y Alfonso Navarro López, ex jefe superior en Murcia.

Se trata de la cuarta vez que los tribunales tumban las medallas pensionadas a comisarios jubilados al entender que no estaban suficientemente motivadas las razones para su concesión.

Desde Jupol han manifestado a EFE su satisfacción al comprobar cómo la justicia de nuevo vuelve a dar la razón a las organizaciones sindicales.

"Esperamos que esta sea la sentencia definitiva que haga al Ministerio del Interior dejar de utilizar las medallas de forma injustificada y torticera para complementar las pensiones de jubilación de los altos cargos policiales", subraya un portavoz.