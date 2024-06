Los médicos de Urgencias de la Arrixaca exigen refuerzos para el verano

Los médicos de Urgencias del Hospital Virgen de la Arrixaca han salido este miércoles a la calle para exigir refuerzos para el verano. Al igual que lo hicieran antes sus compañeros del Rafael Mendez de Lorca, del Santa Lucía de Cartagena y del Reina Sofía de Murcia, los facultativos del hospital de referencia de la Región también han querido levantar la voz por la situación “precaria en la que trabajan”.

En estos momentos hay cuatro bajas sin cubrir en el servicio de Urgencias de la Arrixaca con un verano que se presenta complicado y en el que temen una avalancha de ciudadanos cuando estos se encuentren los centros de salud y SUAP colapsados por la falta de profesionales y los doblajes.

La concentración de este miércoles 'Por unas urgencias dignas', ha sido convocada por el Sindicato Médico Cesm.

Un momento de la protesta este miércoles a las puertas de la Arrixaca. / A.G.M.

La secretaria general de Cesm Murcia, María José García, explica a La Opinión que “las Urgencias hospitalarias están en precario, un problema a nivel nacional que también se está dando en la Región de Murcia”, al tiempo que señala que la solución más inmediata no es aumentar las plazas de residentes, ya que “si suben la tasa MIR ñ, esos médicos no llegarán al mercado hasta 2030, y no es una solución”.

García también lamenta los contratos para el verano que se están ofreciendo a los médicos y responde al anuncio del Plan Verano hecho el martes por la Consejeria afirmando que “la mayoría de los contratos que se ofrecen son de corta duración , de 3-4 meses, cuando otras comunidades como Galicia o Valencia está incentivándolos y ofreciendo contratos de varios años”.