De Manhattan a Yecla: la surrealista entrevista a un 'estadounidense' que triunfa en redes: "España es puro cine"

Surrealismo en estado puro. Así se podría definir lo que ocurrió este domingo en la televisión online de Yecla Arabí TV. El municipio del Altiplano, que estaba inmerso en la celebración ya por la tarde de la noche de San Juan, conectó en directo con una de sus reporteras para contarle a los vecinos cómo estaba transcurriendo la tarde y los preparativos para vivir la noche más mágica del año. La escena en directo, que se ha hecho viral en redes sociales, ha levantado risas e incredulidad a partes iguales.

El momento más desternillante ocurrió cuando la mujer relata que por la calle San José de la localidad no solo había vecinos y visitantes de otros puntos de la Región, sino también turistas 'extranjeros', como 'Toni' (Chouni, según la popia pronunciación del propio hombre).

Cargado de bolsas de la compra, Toni (con un look y una apariencia para nada estadounidenses y con un acento más que forzado) aseguraba venir desde Manhattan. "¿Por qué en Yecla? ¿Qué es lo que te ha llamado la atención?", le preguntaba la reportera, a lo que este invitado de honor aseguraba que le gustaba "la calle San Giuseppe. Me han dicho que esta noche es la noche mágica", decía mientras acompañaba sus palabras de unos aspavientos que hacían inevitable que la periodista contuviese la risa.

"Mucha tienda, mucha ropa, mucho bueno, bebida en calle. Todo perfecto", continuaba. Ante la cantidad de bolsas que portaba, la pregunta era inevitable. ¿Qué se había comprado 'Toni'?

"Me he comprado un tanga. ¿Quieres verlo?", respondía él. La reportera echaba balones fuera, mientras que él insistía diciendo: "¿Quieres verlo puesto?".

Como cabía esperar, esta cómica escena de apenas unos segundos -y en la que podríamos asegurar que Toni es un propio vecino del municipio- no había sido fruto de la casualidad y todo estaba más que preparado para levantar las carcajadas del público.

Tanta trascendencia ha tenido que en redes sociales se ha hecho viral. Han sido numerosos usuarios de distintos puntos del país los que han reaccionado al vídeo ante risas e incredulidad por lo vivido.

Las reacciones en redes

La traductora de Caravaca, en el recuerdo

Esta misma escena recuerda a otro gran momento vivido en las fiestas de Caravaca de la Cruz hace poco más de un mes, cuando un reportero de la televisión local hizo uso de una "traductora simultánea" de la localidad para conocer si una pareja extranjera estaba pasando bien las fiestas.

Lo que ocurrió es que su inglés no era lo bastante académico y tuvo que improvisar entre el español, el propio inglés y otro idioma completamente inventado: "Yes very well, what's your name?, You're welcome" y un montón de "Yes".