Gastos de comunidad en un alquiler: ¿quién los paga?

El gasto de comunidad es un recibo mensual que deben pagar todos los propietarios de una vivienda para costear una serie de desembolsos comunes correspondientes a la finca en el que poseen un inmueble. Estos gastos sirve para afrontar el mantenimiento y mejoras del edificio, así como los servicios del mismo.

El ascensor, el garaje, la luz, el agua, la piscina, los jardines, la limpieza, los sueldos del personal, las reparaciones y el mantenimiento de zonas comunes... son algunos de servicios comunitarios contemplados en el presupuesto anual de la comunidad de propietarios.

Así las cosas, estos gastos comunitarios se pueden clasificar en dos tipos: los ordinarios y los extraordinarios. Se consideran gastos ordinarios los que están considerados como generales, es decir, agua, luz, calefacción común y zonas ajardinadas, entre otros. Los gastos extraordinarios son aquellos que se cobran mediante derrama a cada propietario y son para actuaciones puntuales, como la instalación de un ascensor, el cambio de pavimento, la restauración de una fachada, la piscina o el levantamiento de muros de cerramiento, por poner tan solo unos ejemplos.

¿Quién paga la comunidad si la casa está alquilada?

Cuando el propietario vive en su propia casa, paga la cuota de la comunidad, pero la duda surge en el caso en que esa vivienda está alquilada. La propiedad continúa siendo suya, pero el uso del inmueble lo tienen otras personas, que a su vez son las que utilizan las zonas comunes. En términos generales, es el casero el encargado de pagar la cuota de la comunidad, a no ser que en el contrato se recoja lo contrario y el abono lo tenga que hacer el inquilino.

Por su parte, el inquilino se encarga de los recibos individuales, como agua, luz y calefacción y de los desperfectos que ocasione por el mal uso de la vivienda.

Lo contemplado en el contrato es lo que manda, por lo que ambas partes tienen que leerlo con detenimiento antes de firmarlo.

Cada propietario no paga la misma cantidad en el recibo mensual, ya que el importe se calcula por coeficiente, es decir, dependiendo de la superficie de la vivienda que posea cada dueño. La legislación establece que el presupuesto anual de la comunidad destinado al pago de esta cuota no se puede aumentar más allá del 15%.

Si un vecino no paga una o varias cuotas de la comunidad, además de la obligación de la comunidad de reclamarle el pago, ello implica la privación de votar en las juntas de propietarios que se celebren. El vecino que no esté al corriente del pago tendrá voz, pero no voto.