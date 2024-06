Podemos denuncia el "secuestro" de la comisión de asuntos generales para "desmontar" la ley del Mar Menor

La diputada regional de Podemos María Marín ha denunciado esta mañana que la Asamblea Regional “ha decidido pisar el acelerador y seguir a fondo la agenda de Vox”.

La portavoz morada hacía referencia a la sesión de hoy de la diputación permanente, en la que se han ordenado las comparecencias para la reforma de la ley del Mar Menor, impulsada por Partido Popular y Vox.

“Hoy se da un nuevo golpe a las instituciones y PP y Vox secuestran la comisión de asuntos generales para dedicar el mes de julio a desmontar la ley del Mar Menor”, valoraba.

Además, Marín considera que el PP de López Miras ha pasado “de no querer tocar la ley a convertir esa reforma en la máxima prioridad”. Desde Podemos no tienen duda de que esta estrategia forma parte del “pacto oculto de gobierno de López miras y Antelo que no quieren revelar”, según ella “porque saben perfectamente que la mayoría de la gente de esta tierra quiere más protección para el Mar Menor”.

En este sentido, la diputada recordaba que el último barómetro del CEMOP señalaba que casi el 70% de los encuestados consideraban que la laguna no está suficientemente protegida.

“Por mi parte y la de Podemos vamos a estar todo el verano al pie del cañón –concluía-, en defensa de la laguna y de esa mayoría social que a día de hoy solo tiene a Podemos en este parlamento regional”.