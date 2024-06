Estas son las 13 playas libres de tabaco de la Región

Playas sin Humo es un programa voluntario regional que pretende extender un modelo de deshabituación tabáquica tanto para adultos como para nuevas generaciones. Con él, se trata de reforzar la idea de que el tabaco, sus productos derivados y el cannabis causan daños en la salud tanto de los fumadores como de quienes les rodean, además de ser perjudicial para el medio ambiente, promoviendo así la norma de no fumar en las playas. El programa no prohíbe su consumo, sino que fomenta la reflexión sobre sus efectos en la salud y el medioambiente, a partir de la recomendación de no fumar en determinados espacios de las playas. Los especialistas indican que no existe un estándar claro sobre la distancia óptima para estas zonas de no fumadores al aire libre, aunque estudios recientes señalan que las partículas nocivas del tabaco y las PM2.5 se extienden por un radio de 21 metros. Con estas mediciones parece claro que la única forma de no estar expuesto a estas partículas en una playa es que en ella no se fume, ya que las aglomeraciones hacen complicado que se cumpla con esta distancia.