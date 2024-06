José María Clemente: "Es necesario implantar las Zonas de Bajas Emisiones en las ciudades"

El ozono troposférico se produce por el contacto del sol con gases precursores.

Con óxidos de nitrógeno, que se producen fundamentalmente por los escapes de los motores diesel. Y como aquí en Murcia tenemos tantas horas de sol, cuantos más escapes, más ozono troposférico hay tanto en verano como en invierno, porque si se miran los niveles de la calidad del aire, por la noche baja la concentración y por las horas centrales del día sube mucho.

¿Se puede hacer algo?

Sí. Por eso la insistencia que tenemos en que Murcia, Cartagena, Lorca y las ciudades de más de 50.000 habitantes tengan Zonas de Bajas Emisiones.

¿Bajarán la incidencia?

Las Zonas de Bajas Emisiones implican que no se concentren los principales contaminantes como las partículas PM10, las PM 2,5 o los óxidos donde más población hay. Aunque en el caso de Murcia la autovía pasa pegada a la capital, ahí bajarán las emisiones cuando el arco noroeste se abra y la gente que viene de Madrid en dirección a Cartagena o Lorca y Andalucía ya no tengan que pasar pegadas a la ciudad. No tendremos esas partículas.

¿El ozono siempre es malo para la salud?

De todos los contaminantes es el menos perjudicial. El ozono hace daño porque irrita las paredes de los bronquios por su efecto oxidante. Te pica la garganta, te da tos y te irrita. Con problemas de asma puede provocar un ataque o, si hablamos de EPOC, puede provocar una descompensación. Pero si nos saltamos el sistema respiratorio, tiene beneficios en algunas enfermedades. Se utiliza en problemas de isquemia y también se aplica en enfermedades inflamatorias: se saca la sangre, se diluye ozono y se vuelve a meter. O en vez de poner corticoides de depósito en una lesión de un disco, pues se hacen infiltraciones con ozono. Hay más de 400 estudios con el uso del ozono para fines médicos.

Y hay dos tipos de ozono.

El ozono estratosférico es bueno porque se filtran los rayos perjudiciales del sol, pero el troposférico es un irritante más.