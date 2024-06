Alex Guirado: "La minoría no somos el colectivo LGTBIQ+, son los fascistas"

«Vive como quieras, crea un mundo sin fronteras / Una vida de colores, del color de tu bandera / No intentes ser como la gente espera / Ama solo a tu manera / Vive el orgullo de tu bandera».

Es parte de la letra de ‘Tu bandera’, una canción que sacó el murciano Alex Guirado (25 años) en 2022 y que para muchos se ha convertido en un himno LGTBIQ+. El año pasado fue el pregonero de las fiestas del Orgullo en Murcia, aunque las reivindicaciones de su discurso se vieron eclipsadas por la polémica con un policía que paró el concierto de Rocío Saiz después de que la cantante hiciera toples sobre el escenario. Hoy vuelve a subirse al escenario, aunque esta vez el espectáculo se ha sacado de la Plaza Belluga.

¿Cómo vive este Orgullo?

Cada año lo afronto con la necesidad de seguir luchando, sobre todo ahora, que parece que se está legitimando el discurso de odio a nivel institucional. Los fascistas son pocos, pero chillan mucho y ese ruido no nos puede silenciar. No debemos olvidar que la minoría no somos nosotros. Son ellos. Aunque eso no quita que haya fascistas nacionales recibiendo a fascistas internacionales, como hemos visto esta semana. Antes hacía como que no existían, pero cuando pasan a influir socialmente y a legislar contra nosotros, hay que alzar la voz.

Este año el color del Gobierno en el Ayuntamiento de Murcia es otro. ¿Nota menos implicación?

Los dos últimos años estuve en el Ayuntamiento presentando el cartel de la Semana del Orgullo. Nunca antes nos habían abierto las puertas, y eso que se supone que es la casa de todos. Este año no he ido y, como dicen en mi pueblo, el que la lleva, la entiende. Sí he notado menos implicación y cambios. Para empezar, no hacemos el concierto en la plaza de la catedral. Pero es que tampoco están poniendo banderas por la calle ni en el balcón del Ayuntamiento. El mensaje que nos llega es que Murcia no está orgullosa de nosotros.

"Es duro ser maricón y artista en la Región, pero me he hecho un hueco a base de mucho trabajo"

¿Por qué es importante la ubicación en Belluga? Cuando fue allí, hubo a quien le pareció una provocación...

Cuando viene Abascal a dar un mitin nadie dice que es una provocación. ¿Por qué lo es si es el colectivo LGTBI el que llena la plaza? Ese lugar es importante porque el Orgullo es una gran fiesta, igual que lo es el 8M, el Día contra el Cáncer de Mama, la Semana Santa o el Bando de la Huerta. Si todos los grandes eventos pasan por ahí, el nuestro, también.

¿Siempre ha sido así de reivindicativo?

Es lo que me daban de comer en mi casa. Desde pequeño me enseñaron a defender los derechos humanos.

Alex Guirado coloca la bandera arcoíris sobre la reproducción de la Catedral para invidentes. Este año se ha sacado el concierto de la emblemática ubicación. / Juan Carlos Caval

¿Es difícil esta región para un artista como usted?

Sí, es duro ser maricón y artista en la Región, más si eres un maricón ‘pintao’, como yo, pero a base de mucho trabajo me fui haciendo hueco y ahora puedo vivir de mi música.

¿Qué podemos esperar de su show de esta noche? El año pasado ofreció un pregón muy reivindicativo a las puertas del obispado.

Espero que no se me vaya mucho la lengua, pero, en general, lo de siempre:música, cariño, respeto, amor... Es un espectáculo para todos los públicos en el que estrenaré un ‘remix’ de ‘Tu bandera’.

"Nos ponen el sambenito, pero mi espectáculo es para todos los públicos: tengo un ‘target’ de 3 a 93 años"

Mucha gente sigue pensando que el Orgullo no es para todos los públicos.

Puedo demostrar que se equivocan. En mis conciertos hay abuelas con sus nietos. Tengo un ‘target’ de 3 a 93 años. Lo de artista LGTBI es una etiqueta que me ponen porque canto y soy maricón, pero yo voy a fiestas de pueblo, discotecas, verbenas... Mi formato lo entiende todo el mundo. El arte es universal y las señoras mayores, por ejemplo, identifican una copla al momento. Y a los niños, por cierto, les encantamos porque nos ven como a Espinete: con luz, color y fantasía. No hay nada oscuro en los artistas LGTBI, pero a algunos les viene bien ponernos ese sambenito.

¿Cómo metemos el turbo para acabar con la discriminación?

Es una utopía. Suena muy pesimista, pero no creo que alcancemos nunca un mundo sin una paliza homófoba, una agresión xenófoba o sin una mujer muerta a manos de su marido. Venimos de cuarenta años de retraso y una Transición en la que no se explicó bien lo que pasó. La sociedad que no conoce su pasado está condenada a repetirlo y, mientras siga habiendo espacio para el pensamiento fascista, hijos de puta va a haber toda la vida.