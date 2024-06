Planes para este fin de semana en Murcia 

La música ha llegado a Murcia este fin de semana. La capital protagoniza una serie de conciertos, con artistas nacionales e internacionales, para no perderse. Y para los que buscan actividades al aire libre, pueden ponerse las zapatillas para disfrutar de un bello atardecer en la fortaleza del Rey Lobo. Si aún no tienes planes para disfrutar en familia o para refrescarte en la temporada estival, puedes preparar el bañador y la crema solar para disfrutar de un día en la piscina. Pero sí aún no tienes claro que hacer este fin de semana, ¡no te preocupes! Hemos seleccionado una serie de actividades disponibles en Murcia para disfrutarla en familia, con los amigos y con los más pequeños.

La Murcia del Rey Lobo, ruta al atardecer

Una visita anterior en la actividad La Murcia del Rey Lobo. / L.O.

La actividad programada para este sábado y propone una visita por las rutas arqueológicas de Monteagudo en una agradable ruta al atardecer. "La Murcia del Rey Lobo" es una actividad didáctica de interpretación que invita a los participantes a disfrutar de un viaje por el legado medieval de la Región, pasando por las fortalezas del Rey Lobo, desde el Castillo al “Castillejo”, finalizando en la fortaleza de Larache. Asimismo, cada una de las paradas cuenta con interpretación al pie de los monumentos y en los puntos de mayor relieve arqueológico. Además, la actividad incluye visita al Centro de visitantes de Monteagudo, donde se podrá ver la recién restaurada calzada romana y las cabañas argáricas. El grupo es limitado y las inscripciones son gratuitas a través de la web del Ayuntamiento de Murcia.

Festival Animal Sound

Kidd Keo, LaZowi y Myke Towers. / L.O.

La fiesta ha regresado a la FICA este fin de semana. En esta edición del Festival, el recinto se llenará de mucha música tanto en viernes como el sábado. Artistas como el puertorriqueño Myke Towers y los Kidd Keo, La Zowi y Sticky M. A. esperan a 30.000 murcianos. Una auténtica explosión de reguetón, trap, rap y techno para aquellos que deseen disfrutar de la fiesta.

Muestra de Folklore ‘Virgen de Loreto’

III Muestra de Folklore ‘Virgen de Loreto’ / CARM

Si buscas disfrutar de una actividad cultural, este sábado el Auditorio Municipal de La Alberca de espera a las 20.30 horas. La tercera edición de la Muestra de Folklore ‘Virgen de Loreto’ contará con la participación de más de 100 artistas en el escenario. Estarán presentes el grupo anfitrión 'Virgen de Loreto' de la Peña ‘Los Güertanos’ y otros conjuntos folklórico como: L’Aixovar Grup de Danses (Valencia), el grupo de Coros y Danzas Virgen de Los Peligros (Aljucer), el grupo de Coros y Danzas Mar Menor (de San Javier).

Aunque el aforo es limitado, se espera más de 290 asistentes que disfrutarán de bailes, cantos y trajes folklóricos. Las invitaciones pueden recogerse en las taquillas del auditorio hasta el mismo día del evento.

Festival Murcia ON recibe a Rozalén

Rozalén actúa este sábado en la Plaza de Toros de Murcia. / L.O.

Este fin de semana espera mucha música en la capital murciana. La cantante y compositora Rozalén protagoniza el Festival Murcia ON este sábado en la Plaza de Toros. Este es un escenario emblemático que acogerá un espectáculo musical único.

Concierto de 'Ursaria' en el Museo de la Ciudad

Ursaria. / L.O.

Por la noche de San Juan de 2024, aunque un día antes, el grupo folk madrileño 'Ursaria' llenará de magia el patio del Museo de la Ciudad de Murcia a las 22.30 horas. Cabe recordar que para los visitantes que quieras disfrutar de las obras de Museo, este permanecerá cerrado el sábado 22 de junio y solo abrirá para la actuación musical. La entrada es gratuita hasta completar el aforo.

Piscina municipal de Murcia Parque

El verano ha llegado a la Región y para los que no ha podido ir a la playa para refrescarse, la piscina municipal de Murcia Parque se encuentra abierta al público durante los finales de semana entre las 10:00 y las 20:00 de la noche.

En total, el municipio de Murcia cuenta once piscinas municipales repartidas por la ciudad y las pedanías. Para que sean espacios seguros, se van a destinar este verano más de 13.700 horas de servicio de docencia y socorrismo. Para acudir a las instalaciones, los abonos y los descuentos, los usuarios pueden disfrutar de un día de piscina por poco más de 2 euros al día.