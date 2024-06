López Miras sospecha que el Ministerio quiere sacar a Cartagena del Corredor Mediterráneo

El carpetazo al proyecto del puerto de El Gorguel ocupó buena parte de la segunda comparecencia del presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, en el Debate sobre el Estado de la Región. El jefe del Ejecutivo murciano sorprendió desvelando sus sospechas de que "el siguiente paso" del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico será que el Corredor Mediterráneo "no pase por Cartagena".

"Me lo veo venir", dijo mirando al líder de la oposición, el socialista José Vélez. Lo sospecha porque, según explicó, El Gorguel era "parte de la justificación" para que el Corredor pasase por el municipio costero, puesto que a este proyecto iban a llegar contenedores de mercancías, que no llegan al Puerto de Cartagena.

Si el PSOE defendió la alternativa de Barriomar como alternativa al Gorguel, Miras señaló que esta era una "solución coyuntural" al tráfico portuario en Santa Lucía. Además, aprovechó para denunciar que en el documento del Ministerio que descartaba el macropuerto no había "ni una sola justificación técnica o científica", sino que se desechó por "trámites administrativos".

Por otra parte, Fernando López Miras no se mostró dispuesto a aceptar la mano tendida del portavoz del PSOE en la Asamblea para llegar a seis pactos en a Región de Murcia. "Sobre el papel me parecen fantásticos, pero no está capacitado para sentarse para llegar a un acuerdo", señaló, matizando que no se refería a su "capacidad intelectual, sino competencial", puesto que ninguno depende de él, excepto el de Educación. El resto eran sobre el Estatuto de Autonomía, financiación, Mar Menor, migraciones y agua.

Fernando López Miras indicó que si la pasada legislatura retiraron la reforma del Estatuto de Autonomía del Congreso fue porque iban a modificarla desde la Cámara Baja. "¿Puede afirmar que ERC o Bildu no lo volverán a retocar?", se preguntó.

Sobre la propuesta del pacto para reformar el sistema de financiación, le pidió a Vélez que, antes, se comprometa a que "no va a haber una financiación singular de Cataluña".

Y sobre el acuerdo sobre el agua: "¿Se puede comprometer a que no va a haber un recorte más del Trasvase Tajo-Segura?". Además, aprovechó para apuntar que los recortes de la ministra Teresa Ribera "fueron arbitrarios", mientras que durante los gobiernos de Mariano Rajoy no se aprobaron trasvases porque "a nivel técnico" no se podía.

Respecto al Mar Menor, otro de los acuerdos propuestos por el PSOE, pidió que este partiera del "diálogo y escucha activa", proceso que se ha iniciado en la Asamblea una vez que todos los grupos presentaron proposiciones de ley para cambiar la normativa que afecta al ecosistema. "Esto no les vale porque no han asistido a las comisiones del Mar Menor. ¿Por qué? Lo ideal sería una reforma donde participasen. ¿Por qué no quieren?", le preguntó.

También rechazó la propuesta de una ley de educación por la cual se destine, al menos, un 5% del PIB a esta materia, ya que ese porcentaje se supera actualmente, según aseguró.

Por último, sobre migraciones, manifestó que "no es solidario y progresista que los inmigrantes de Canarias se deriven a lugares que ya reciben migrantes por la costa", indicando que le parece "inhumano" que se alojen a personas en "campamentos de acogida que se dice que son temporales y no lo son". Asimismo, pidió conocer cuáles son los criterios que maneja el Gobierno de España para el reparto y se preguntó "por qué no se ceden las instalaciones a Cartagena para fines sociosanitarios", como pide el Ayuntamiento.