No hay forma de sacar cita en la Oficina de Extranjería de Murcia: las oenegés organizan una protesta

La maraña burocrática ha dado lugar a que no haya forma humana de que muchos extranjeros residentes en la Región logren protección internacional o asilo. Así lo aseguran desde diferentes organizaciones humanitarias, que han montado una protesta para este jueves, a fin de visibilizar lo que pasa.

La concentración será este jueves, día 20, en la puerta de la Oficina Única de Extranjería, a las once de la mañana. El lema: 'Sin citas, sin derechos'.

"Las organizaciones quieren visibilizar y denunciar la falta de citas disponibles a través de la página web del Ministerio del Interior para los trámites de regularización, especialmente las de solicitud de asilo", explican en la convocatoria.

"Violencia institucional"

Del mismo modo, "las organizaciones ponen de manifiesto que la falta de citas supone la pérdida de derechos de solicitud de asilo así como de otros trámites para la regularización, además de una violencia institucional silenciosa que se agrava cada vez más".

Las asociaciones convocantes son Convivir Sin Racismo, Asociación PAREM, Amigos de Ritsona, faAM, Plataforma de la Inmigración, Afro Murcia, ILP Regularización Ya, Coordinadora de ONG y Murcia Acoge.

Fue en el año 2018 cuando la Oficina de Extranjería de Murcia implantaba la cita previa obligatoria. Por eso no se atiende a nadie que no se presente en las instalaciones, pero no tenga cita. El caso es que, aseguran los afectados y las oenegés que trabajan con ellos, no es posible sacar cita, con lo cual se convierte en algo inviable. Algo que asfixia a los damnificados, que se ven en un limbo legal.

En mayo del año pasado, la Policía Nacional desmantelaba un entramado que bloqueaba el sistema de citas online de Extranjería mediante un bot informático. Esto también afectó a la Región de Murcia.