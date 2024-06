Pilar Cancela: "Si Arroyo visitara el centro de migrantes del Naval se acabaría la polémica"

La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, se reunió ayer con la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, en el Ayuntamiento para intentar poner fin a la escalada de acusaciones sobre las supuestas intenciones del Gobierno de España con el centro de migrantes ubicado en las instalaciones del antiguo Hospital Naval de la ciudad portuaria, que a día de hoy acoge a un total 762 personas, diez plazas por debajo de su límite de capacidad. «Espero que este encuentro sirva para recuperar el diálogo», señaló.

Nació en Alemania, de migrantes españoles.

Así es, y estuve en Venezuela después, también emigré allí con mis padres. Se nos olvida que antes fuimos nosotros los migrantes. Si nos hubieran tratado como algunos quieren que tratemos a las personas que llegan a nuestras costas, posiblemente no hubiéramos desarrollado el potencial español como lo hicimos.

Viene a visitar un campamento de migrantes que está en el centro del debate público por las dudas sobre su permanencia del Ayuntamiento de Cartagena. ¿Puede arrojar luz?

La naturaleza del CEAD (Centro de Acogida de Emergencia y Derivación) de Cartagena sigue siendo exactamente la misma. En absoluto es un CETI, no es un centro permanente ni lo va a ser.

Si es temporal, ¿hasta cuándo va a estar allí?

No tenemos una idea establecida de cuánto tiempo. Sí sabemos que los flujos migratorios no van a parar. Por eso estamos trabajando al amparo de los Fondos de Transformación y Resiliencia en la construcción de centros propios del Ministerio en distintas localizaciones de la Península Ibérica. Ninguna en la Región. Esas obras tienen su tiempo y sus plazos y no van a estar listos hasta mediados del año que viene. Mientras tanto, tendremos que mantener todos los centros que tenemos disponibles. Aunque, si para la alcaldesa de Cartagena esto es innegociable, tendremos que llegar a un entendimiento.

La alcaldesa de Cartagena denunció un motín.

No fue en absoluto un motín. Se trataba de una persona concreta que fue expulsada tras haber sido apercibida tres veces. Cuando intentó entrar, no se le dejó y se recurrió a la Policía. Hubo un grupo de residentes que se quedaron allí mirando. Eso es todo. —Esta entrevista se realizó antes de que se produjese la protesta de anoche a las puertas del centro—.

También habló de obras ilegales en el Naval, dejando entrever una posible ampliación.

Lo que estamos es intentando habilitar y poner en mejor condiciones los edificios para poder trasladar a las personas que están en carpas y que puedan tener una situación de dignidad ahora que viene un calor infernal, que creo que además aquí pega bastante. Es una cuestión de perspectiva humanitaria. En los módulos en los que están no se podía instalar aire acondicionado. O sea, que no se van a ampliar las instalaciones.

Pero empezaron las obras sin los permisos.

Parece ser que sí.

El Ayuntamiento quiere que le cedan las instalaciones para destinarlas a fines sociosanitarios.

A mí me parece que la alcaldesa está en su derecho de plantear lo que desee. Y yo también estaré en mi derecho de contestar lo que corresponda.

También dijo que piensan comprar los terrenos.

No tenemos ninguna intención de comprar los terrenos porque tenemos un acuerdo con el Ministerio de Defensa y este es un centro con carácter temporal. Por tanto, no es ese el objetivo. Ni se nos ocurriría forzar una continuidad del centro más allá de lo necesario teniendo en cuenta la postura del Ayuntamiento, que cuestiona su permanencia. Es más, el centro de Cartagena será uno de los primeros en los que tomaremos medidas cuando podamos disponer de plazas propias suficientes.

¿A qué achaca esta actitud?

Creo que forma parte del contexto político; seguramente Vox estará presionando mucho. Le planteé a la alcaldesa Noelia Arroyo que hiciéramos la visita que he hecho yo al CAED juntas, pero me dijo que prefería reunirse en el Ayuntamiento. No era incompatible hacer las dos cosas. Estoy convencida de que si fuera a visitar el centro se acababa toda la polémica.

¿Hay un lado positivo?

Un centro como este tiene un impacto muy positivo en el entorno local en el que se establece. Primero, porque los servicios que se prestan en el centro, como el de seguridad o limpieza, vienen de personas que se contratan en Cartagena. Además, la inmensa mayoría de ellas provienen de las filas del paro y, un número importante de ellas son parados y paradas de larga duración. Por otra parte, el catering se hace con empresas de aquí, con productos de aquí.

Vox denuncia un aumento de la delincuencia en los barrios de la zona. ¿Tiene datos para desmentirlo?

Pues sí, sí, tenemos datos y no hay ningún problema. No se ha incrementado la delincuencia, no se han incrementado las violaciones de mujeres españolas, no se han incrementado los robos, no hay ataques salvajes e indiscriminados. Es el discurso que se usa para construir este relato de xenofobia y de odio contra el que es diferente y, evidentemente, con un racismo más que latente. Forma parte del eje central del discurso político de Vox, como la negación de la violencia de género y de la igualdad de las mujeres o de la Agenda 2030. Contra eso, lo mejor es hablar de los datos y de la realidad de las cosas.

¿Le preocupa que las instituciones compren el discurso xenófobo al que se refería antes?

El miedo es una herramienta muy poderosa, sobre todo cuando se construye sobre aquello que más nos importa, nuestra familia. Los partidos políticos que no pensamos así, que sí que creemos que la migración es una oportunidad, deberíamos ser coherentes y defender un discurso acorde a nuestros valores y principios. Además, estamos hablando de una cuestión que está recogida en nuestro propio marco constitucional porque está conectada con los derechos humanos.

La inestabilidad en el Sahel aumenta el flujo migratorio Cartagena, como el resto de la costa del sur peninsular, va a seguir siendo lugar de destino o de tránsito del flujo migratorio los próximos años. En relación con el año pasado, se ha triplicado el número personas que han solicitado protección internacional. Son 73.000, mientras que en 2023 solo hubo 5.000. En cuanto a la presión migratoria, hasta el día de hoy se han registrado 22.000 llegadas, el triple el año pasado hasta el mes de junio. Estas cifras explican por qué las estancias de los migrantes en los centros españoles se han ampliado. La secretaria de Estado de Migraciones,Pilar Cancela, añade que antes, las personas que llegaban a España eran fundamentalmente de Marruecos y Argelia, que tenían sus propias redes y consideraban a España como un país de tránsito. «Así fluía muy rápido el sistema y rápidamente quedaban plazas desocupadas». Ahora, sin embargo, el mayor número de llegadas son de personas que proceden de Malí y de Senegal. «Malí es un país que está en este momento en una situación de inestabilidad política, incluso con movimientos terroristas y grupos armados importantes. La zona del Sahel es tremendamente inestable. Estas personas que provienen de esos países piden protección internacional, piden asilo. Esto lleva a un proceso que es mucho más largo», explica. «Nosotros no dejamos a nadie en la calle, esto es una cuestión que lo tenemos clarísima porque detrás existe una perspectiva humanitaria», remarca.

Sobre inseguridad

El Ministerio de Migraciones informó a mediados de mayo que desconocen la existencia de personas detenidas o puestas a disposición judicial que sean residentes del centro de migrantes. "Tampoco manejamos datos que indiquen que ha aumentado las llamadas al 112 o agresiones desde la presencia del CAED en Cartagena, como se ha asegurado desde algún partido político", añadieron.

En cuanto al interior del centro, admiten que "los beneficiarios son personas jóvenes y ha habido algún incidente sin transcendencia entre ellos". En estos incidentes el personal de seguridad y los mediadores del centro han intervenido y gestionado la situación con éxito.

Sobre empleo

Según informa el Ministerio, el CAED de Cartagena ofrece trabajo directo diario a 252 trabajadores y 234 trabajadores indirectos, en su mayor parte de Cartagena y Comarca.

Las empresas que diariamente proveen de trabajadores en el Centro son: ACCEM, TRAGSA, Catering Castejón, Electricidad THADER, Sureste Seguridad, Alquibarsa, Cabisuar, Telemag, Grupo FCC, Prourvis, DFM y Clat Lavanderia.

El total de empresas vinculadas al CAED son 41, de las cuales 21 son de Cartagena y el resto mayoritariamente proceden de la zona de Campo de Cartagena y Murcia, siendo en su mayoría pymes locales.

El Catering Castejón y Sureste Seguridad han dispuesto del 63% de los trabajadores desde las listas de desempleados, algunos de larga duración.

Prourvis es la empresa responsable de la limpieza del Centro, contando con 21 trabajadores, el 15% de ellos son parados de larga duración, 1 en riesgo de exclusión social.