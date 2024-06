Sergio Cánovas, elegido vicepresidente de la Sociedad Española de Cirugía Cardiovascular

El jefe del servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia, el doctor Sergio Cánovas, ha sido elegido vicepresidente de la Sociedad Española de Cirugía Cardiovascular y Endovascular (SECCE), un cargo que desempeñará durante los próximos dos años.

Desde la Sociedad explican que su elección fue fruto de la votación celebrada en la asamblea general en el pasado XXVII Congreso de la SECCE, celebrado en Madrid entre los días 5 y 7 de junio.

El doctor Cánovas realizó el MIR en esta especialidad en el Hospital General Universitario de Valencia, donde continuó como especialista hasta el año 2013, cuando fue 'fichado' por la Sanidad murciana para ocupar la jefatura de servicio en la Arrixaca, donde se jubilaba el doctor Ramón Arcas, considerado una eminencia en esta disciplina y responsable del primer trasplante de corazón que se hizo en la Región de Murcia en 1999. En aquella intervención, que supuso todo un hito para la cirugía cardíaca murciana, Ramón Arcas estuvo acompañado en el quirófano por el jefe del servicio de Cardiología de La Arrixaca en aquel momento, Mariano Valdés.

El jefe de Cirugía Cardiovascular de la Arrixaca y nuevo vicepresidente de la Sociedad Española de Cirugía Cardiovascular y Endovascular durante los años 2024 y 2025 realizó su tesis doctoral durante su estancia en Valencia, obteniendo la calificación de sobresaliente cum laude por el Departamento de Cirugía de la Universidad de Valencia. Ésta llevaba por título: 'Restauración de volumen y morfología de ventrículo izquierdo mediante exclusión de zonas aneurismáticas, discinéticas o acinéticas de origen isquémico durante el proceso de revascularización quirúrgica'. Asimismo, fue jefe de estudios y presidente de la Comisión de Docencia y realizó el Máster en Gestión Clínica y Médica de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

En la actualidad es profesor asociado de Cirugía de la Facultad de Medicina de Murcia y Fellow of the European Society of Cardiothoracic Surgery. Posee más de 170 publicaciones en revistas nacionales e internacionales y es un reconocido experto en cirugía cardiaca mínimamente invasiva, para cuya difusión ha realizado múltiples cursos dentro del marco formativo de la SECCE.

Segundo trasplante de corazón de España de donante en asistolia

El equipo que lidera Sergio Cánovas en el Hospital Virgen de la Arrixaca también ha contribuido en estos últimos años a impulsar los programas de trasplante, llevando ya en su cartera varios hitos, entre los que detaca la realización en el junio del año 2020 del segundo trasplante en España de corazón procedente de un paciente fallecido por parada cardiorrespiratoria. Hasta este año, todas las donaciones de corazón realizadas en el país procedían de pacientes en muerte encefálica. El primer trasplante se llevó a cabo en frebero de 2020 en el Hospital Universitario Puerta de Hierro de Madrid.

A esto se une que en 2023 la Arrixaca lideró el trasplante cardíaco con donantes a corazón parado en España, lo que supuso 11 de los 52 trasplantes que se realizaron en toda España. Los trasplantes en asistolia se han convertido en una solución para atender a los pacientes en lista de espera tras el descenso de muertes por accidentes de tráfico gracias a las campañas y medidas puestas en marcha en las últimas décadas.

Además, Sergio Cánovas ha llevado al servicio de Cirugía Cardiovascular de La Arrixaca a ser pionero en la obtención del certificado Aenor de gestión de la calidad, con lo que se ha convertido en el primer servicio asistencial de la Región y el segundo de España de cirugía cardiovascular en obtener el Certificado Aenor de Gestión de Calidad ISO 9001 tras superar la auditoría exigida para el reconocimiento de su sistema de gestión con dicha norma.