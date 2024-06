La Justicia europea reitera que los interinos deben pasar a ser indefinidos

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que tantas expectativas había creado entre los interinos de la Administración pública ha vuelto a dar un tirón de orejas a España por el abuso de la temporalidad en las instituciones públicas, pero no ha resuelto el camino a seguir para hacer indefinidos a los empleados eventuales con más años trabajados. Los sindicatos consideran que el fallo judicial reconoce la prevalencia de la legislación española, que remite al principio constitucional de «igualdad, mérito y capacidad» en el acceso al empleo público. Sin embargo, el abogado Javier Arauz interpreta que la sentencia del Tribunal con sede en Estrasburgo obliga convertir en fijo al personal temporal del sector público que es víctima de un abuso.

El fallo establece que los interinos de la administración pública que encadenan años de contratos temporales deben convertirse en indefinidos para «castigar y prevenir abusos en la Administración» . El TJUE señala que, a falta de medidas adecuadas en la legislación nacional para sancionar los abusos, la conversión de los contratos de duración determinada en indefinidos puede constituir una «medida adecuada» de prevención y reparación del abuso, siempre y cuando «no implique una interpretación del Derecho nacional contraria a la ley». Recuerda que corresponde a los juzgados nacionales garantizar que la conversión no implica una interpretación contraria a la ley, pero no concreta qué formula seguir.

Tanto la Comunidad Autónoma como los ayuntamientos han convocado procesos selectivos de consolidación en los que se prima la antigüedad de los interinos con el fin de que tengan más facilidades para adjudicarse la plaza que ocupan. Este proceso deberá estar concluido en diciembre de este año, de acuerdo con la regulación establecida por el Gobierno en la ley contra la temporalidad de 2021.

Mientras que CC OO y UGT dan por hecho que el fallo judicial no invalida los procesos de consolidación en marcha, el abogado Javier Arauz, que está tramitando cientos de reclamaciones de interinos de la Región presentadas por SIME, señala que «el correcto cumplimiento de esta sentencia vinculante exigiría la paralización de los procesos de estabilización convocados». Arauz añade que «la sentencia declara que ni la jurisprudencia del Supremo ni los procesos de estabilización de la Ley 20/2021 cumplen con los requisitos de la Directiva 1999/70».

El responsable del área de Comunidad Autónoma de CC OO, Francisco Saura, y el secretario de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Antonio Martínez Peñaranda, consideran que el sentido de la resolución del TJUE sobre la conversión de los interinos cambia de signo al recogerse en la resolución que la posibilidad de acceder a la fijeza está sujeta al dictado constitucional de «igualdad, mérito y capacidad». Ambos abogan por eliminar las tasas de reposición para cubrir las plazas vacantes.

La Federación de Servicios Públicos de UGT señala que la sentencia «no establece declaración alguna que, de manera concreta, obligue ni vincule directamente a los tribunales nacionales. Solo apunta que corresponde a los tribunales nacionales apreciar si las disposiciones de derecho nacional y su jurisprudencia cumplen con el derecho comunitario, y en el caso que no sea así, rectifique».

Francisco Saura da por hecho que la resolución definitiva de los tribunales tras fallo conocido ayer «se puede alargar en el tiempo» y recuerda que la Administración tiene una elevada proporción de empleados a punto de jubilarse, que irá ampliándose en los próximos años.

Unos 20.000 temporales aguardan a que se resuelva su futuro

La Comunidad Autónoma y los Ayuntamientos suman unos 20.000 interinos pendientes de la resolución que este jueves debía emitir el Tribunal de Justicia con sede en Luxemburgo. De ellos, casi 10.000 corresponden al Servicio Murciano de Salud, 5.300 a Educación y 1.800 a Administración y Servicios, según los datos de la Comunidad. El resto pertenecen a los ayuntamientos. A estos 20.000 hay que añadir los que hay en la Administración central y en las empresas públicas pertenecientes a distintas instituciones. Sin embargo, la Encuesta de Población Activa del INE eleva la cifra total de eventuales a 32.800 personas, que representan el 30% de la plantilla.

Los primeros interinos serán despedidos en el mes de julio

Los interinos que han sido contratados por la Comunidad Autónoma después de la aprobación de la ley contra la temporalidad de 2021 empezarán a ser despedidos el próximo mes de julio, tal y como informó La Opinión. En la sanidad la cuenta atrás empezó un año después, por lo que no empezarán a producirse los primeros despidos hasta dentro de un año.

El mes próximo dejarán su puesto los primeros eventuales de Administración y Servios contratados hace tres años, algunos de los cuales son técnicos e ingenieros que trabajan en servicios que requieren un periodo de adaptación. La Comunidad le ha comunicado ya el despido a los empleados que cesarán desde julio hasta el mes de diciembre. Las expectativas de los despedidos es volver a entrar en la bolsa de trabajo para ser contratados de nuevo.