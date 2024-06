Nueva polémica en la Asamblea con el Mar Menor como protagonista

COAG, Asaja y UPA, las organizaciones profesionales agrarias, tenían que haber comparecido este jueves en la Asamblea Regional de Murcia en la comisión que tiene que empezar a estudiar la modificación de la Ley 3/2020, de 27 de junio, de recuperación y protección del Mar Menor. Aunque esta primera sesión no se ha producido.

La Cámara autonómica no desconvocó la sesión de la Comisión de Asuntos Generales e Institucionales, de la Unión Europea y Derechos Humanos, pese a que en la tarde del miércoles todos eran conscientes de que no se iba a celebrar. Incluso se avisó a los comparecientes, José Miguel Marín de COAG, Alfonso Gálvez de Asaja y Marcos Alarcón de UPA, de que sus intervenciones no tendrían lugar.

El motivo es que dos de los miembros de la mesa de la Comisión no podían asistir y lo comunicaron previamente: el vicepresidente, Juan Andrés Torres, del PSOE, y el secretario, Alberto Garre, de Vox. Ante esta circunstancia, el PP ha denunciado que el PSOE "impide el normal funcionamiento" del Parlamento murciano.

El portavoz del Partido Popular en la Asamblea Regional, Joaquín Segado, denunció que "a la vez que reclaman más actividad en la Asamblea, evitan con su ausencia la celebración de dos importantes sesiones de la Comisión de Asuntos Generales. Abordar tanto la modificación de la Ley de Transparencia, como de la Ley de Protección del Mar Menor".

"Resulta sospechoso que, cada vez que se tiene previsto celebrar esta Comisión, los socialistas impidan su actividad", subrayó Segado, a la vez que se preguntaba si el PSOE tiene algún interés en que no se hable sobre "asuntos que preocupan a los ciudadanos de la Región, en especial, sobre el Mar Menor".

Bulos e indecencia

Mientras el PP acusaba al PSOE de evitar el debate, los socialistas, en voz de su secretario general, Pepe Vélez, respondieron explicando que la ausencia del diputado Torres es por un motivo médico "debidamente justificado", al igual que la del diputado de Vox.

"Es miserable que acusen al Grupo Parlamentario Socialista de bloquear la actividad en la Asamblea Regional cuando saben perfectamente que no se ha podido celebrar la Comisión de Asuntos Generales porque nuestro compañero Juan Andrés Torres, y el diputado regional de Vox, Alberto Garre, no han podido asistir por asuntos médicos", espetó Vélez.

Para el líder de los socialistas es "indecente" que el PP utilice problemas de salud para intentar obtener rédito político: "No tienen escrúpulos. Ya no respetan ni la salud de la gente. Demuestran ser cínicos y malas personas. El PP está empeñado en embarrar la vida social y política de nuestra Región y de nuestro país. Estamos ante otro ejemplo más de la maquinaria de fango y bulos del PP".

Medidas disciplinarias

Por su parte, desde el grupo parlamentario Vox también acusan al PSOE. "Una vez más el PSOE queda retratado en falta de interés en colaborar para encontrar soluciones que ayuden mejorar y recuperar el buen estado del Mar Menor. El PSOE está más interesado en tapar sus corruptelas e insultar a VOX que en solucionar los problemas de los ciudadanos de la Región de Murcia", aseguró la portavoz adjunta de Vox, María José Ruiz.

"Es mucha casualidad que cada vez que se tiene previsto celebrar la comisión se suspende. No nos sorprende esta actitud porque ya intentaron boicotear la única sesión que ha podido celebrarse. Si el PSOE de la Región de Murcia continúa con esta actitud nos veremos obligados a requerir las correspondientes actuaciones disciplinarias que contempla el reglamento de la Asamblea Regional", concluyó Ruiz.