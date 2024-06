Los sindicatos dan la espalda a Educación en la Orden de Recursos Humanos para el próximo curso

Las organizaciones sindicales del sector educativo han dado la espalda a la Consejería de Educación y se han negado a apoyar este miércoles en la reunión de la Mesa Sectorial de Educación la Orden de Recursos Humanos para el próximo curso, la norma de mayor calado que afecta a las plantillas y, en consecuencia, a la organización de los centros de enseñanza. En concreto, se han negado a apoyarla SIDI, ANPE, CCOO, STERM, UGT y CSIF.

El presidente del Sindicato Independiente de Docentes (SIDI), el de mayor representación en la Mesa de Educación, Luis Prieto, explica a La Opinión que "la Consejería ha pasado el rodillo, no queriendo escuchar o debatir ninguna de nuestras propuestas e imponiendo su criterio", por lo que la Orden de Recursos Humanos de Educación tendrá que salir adelante por decreto.

Uno de los temas más sensibles para SIDI que le impiden apoyar la orden es que las reducciones horas lectivas para los docentes mayores de 55 años siguen siendo con descuento sobre las retribuciones, cuando solicitaban junto al resto de organizaciones sindicales que estos profesores recuperaran las condiciones previas a los recortes educativos y que el salario no se viera afectado.

Además, critican que en el texto planteado por la Administración no hay ni rastro en reducir los 255 días de requisito para el cobro íntegro del verano para los interinos. Tampoco se soluciona la presencia vespertina en los centros educativos para los profesores de servicios a la comunidad, ni se soluciona la aplicación de la jornada de 35 horas para los orientadores de equipos que no han visto modificada su jornada, y ni se menciona la hora de acción tutorial para los docentes no tutores.

Otra grave carencia que detectan los sindicatos es que no se recoge una reducción lectiva para el coordinador del plan de igualdad, "algo que a nuestro entender es decepcionante", apunta SIDI. A la vez que se ha solicitado una dotación de 10 horas extra de la especialidad de infantil a los centros educativos que cuentan con aula de 2 años, algo que ha sido rechazado.

Contratación de un millar de docentes

En la Orden de Recursos Humanos la Consejería también contempla la contratación de un millar de docentes este próximo cursos, lo que supone la última fase de la implantación de la jornada de 35 horas en el ámbito educativo.

En la Región de Murcia la reducción de las 2,5 horas al personal de Educación para llegar a la jornada de 35 horas se planteó en dos cursos. En el 2023-2024 se redujo una hora lectiva, para lo cual se contrató a un millar de docentes el pasado año. Ahora, toca cumplir la segunda parte del compromiso y reducir la hora y media que hay pendiente, para lo cual se contratará una cifra similar de maestros y profesores.