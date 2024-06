Los mejores de la última EBAU

La Universidad de Murcia (UMU) daba a conocer este miércoles por la tarde las notas de la EBAU (Evaluación de Bachillerato de Acceso a la Universidad) de junio en la Región de Murcia, última prueba con el modelo actual y en la que se ha registrado un 96,2% de aprobados, superando el 94,7% que aprobó en junio del pasado año 2023.

Esta EBAU ha dado una sorpresa en Murcia y es que no ha habido un alumno que sobresalga por encima del resto, sino que hay tres: Irene Carrillo Sánchez, Jorge Muñoz Ibáñez y María Pérez Sánchez han logrado la máxima puntuación en la fase general de la EBAU, con un 10 cada uno de ellos.

Desde la UMU indican que la nota media de este año se ha situado en el 7,29, una prueba a la que se presentaron 7.547 estudiantes a la fase general, a los que posteriormente se unieron en la fase voluntaria otras 1.194 personas.

Irene Carrillo: «He dejado poco espacio a la vida social, estudiaba cada día 10 horas»

«Cuando me han llamado me he quedado en shock». De esta forma reaccionaba este miércoles Irene Carrillo, alumna del CES Samaniego de Alcantarilla, al conocer que ha logrado un 10, la nota más alta de la fase general de la EBAU, y un 14 (el máximo) en la fase específica. «Lo cierto es que iba muy bien preparada, igual que el resto de mis compañeros, pero no me lo esperaba», dice.

Reconoce que para prepararse para la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad ha trabajado duro durante todo el curso, «he dejado poco espacio a la vida social y en las últimas semanas ha sido más intenso, estudiando cada día entre 10 y 12 horas».

Explica a La Opinión, aún nerviosa a los pocos minutos de haber conocido sus notas, que ella es de Ciencias, «me gustan la Física, las Matemáticas y el Dibujo, son las asignaturas con las que más he disfrutado». Por ello, tiene claro que quiere estudiar Ingeniería Aeroespacial en la Universidad de Valencia, a lo que añade que «es lo que más ilusión me hace».

Esta joven de 18 años de Alcantarilla reconoce estar abrumada por la cantidad de llamadas recibidas, «ha sido toda una avalancha».

Jorge Muñoz: «Pasaré el verano con dos cursos en EEUU y a la vuelta haré Informática»

«Salí contento y confiado de los exámenes ,sabía que me había ido bien». Así lo reconoce a La Opinión Jorge Muñoz, alumno de Maristas La Merced-La Fuensanta que ha logrado la mejor nota de la fase general de la EBAU junto a otras dos estudiantes.

Lo cierto es que «esta nota me da mucha tranquilidad», dice este chico de 17 años que cumplirá los 18 mientras cursa primero de Informática en la Universidad de Murcia. Sobre la preparación para la prueba indica que ha estudiado, «pero no he renunciado a todo. He seguido saliendo los viernes y sábados. Y aunque he estudiado bastante, no me ha supuesto un estrés infernal».

Jorge Muñoz quiere estudiar Informática y como habla inglés, francés y alemán, quizá después haga un máster en el extranjero. De momento, este jueves sale de viaje a Mallorca con un grupo de amigos y tras esto «pasaré el verano haciendo dos cursos universitarios en EEUU, uno en la Universidad de Ucla (California) sobre programación y otro en la de Columbia (Nueva York) sobre liderazgo». Cree que ambos serán una gran experiencia y «me darán tablas para la etapa universitaria».

María Pérez: «Ha sido complicado haciendo también Danza, pero ha merecido la pena»

María Pérez, alumna del IES Licenciado Francisco Cascales de Murcia, es una de los tres estudiantes que han logrado un 10 en la fase general de la EBAU en Murcia (con un 13,77 sobre 14 en la fase específica). Esta joven de 17 años afirma que los exámenes le salieron bien, «pero no me esperaba esta nota, aún no me lo creo. Mi idea era llegar al 12,5 y la he superado con más de un punto». Reconoce que «ha sido un curso complicado, en el que he tenido que compaginar las cinco horas del Conservatorio de Danza de las mañanas con el instituto por la tarde, pero ha merecido la pena».

Sobre los estudios que espera iniciar tras el verano en su entrada a la universidad, explica que su primera opción era Física, «pero viendo la nota que he obtenido quizá haga el doble grado de Física y Matemáticas». Al tiempo que ironiza diciendo, «espero no tener problemas», a lo que añade que «es cierto que Física está entre las carreras en las que se pide más nota». En el momento de conocer la nota obtenida en la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad dice que se ha quedado en shock, «no me salían las palabras, al igual que mis padres, que estaban muy emocionados».