Las lluvias en la Región, una bendición para el secano y un desastre para la cosecha de fruta

El balance del sector agrícola tras las trombas de agua de los últimos días tiene sus luces y sus sombras.

Para José Miguel Marín, presidente de COAG-IR Murcia, la lectura es sencilla: «En el secano, el agua el agua es muy bien recibida, mientras que en las zonas de recolección de fruta ha hecho estragos, sobre todo por las descargas de pedrisco que hemos tenido en los dos últimos días en Cieza, en la zona de Venta del Olivo, en el río Mula y en el Altiplano», señala José Miguel Marín, que explica que la intensidad con la que ha caído el agua hace daño a las infraestructuras, «pero evidentemente, para el secano es oro lo que está cayendo porque la situación era y es crítica».

Sin embargo, que las lluvias torrenciales hayan sido tan localizadas no permiten hablar de un beneficio generalizado para los cultivos hortofrutícolas. «La mala sombra que tiene esto es que cae torrencialmente en un sitio y a los cinco kilómetros nada», lamenta el presidente de COAG.

De momento es pronto para hacer balance de los daños que generaron las tormentas de ayer, pero en cualquier caso serán cuantiosos y se sumarán a los 9 millones de euros en pérdidas que se registraron el pasado sábado tras el paso de la DANA.

Por su parte, el presidente de Asaja, Alfonso Gálvez, explica que las últimas lluvias han sido «una bendición; aunque estemos en junio, ha caído como agua de mayo». En su opinión, a pesar de los episodios de granizo, la lluvia ha sido un alivio para los cultivos de secano, «que están en una situación dramática, de extrema sequía, hasta el punto de que existe la amenaza de pérdida de arbolado».

En cuanto a los seguros agrarios, el presidente de Asaja recuerda que una de las grandes reivindicaciones de su colectivo es reformar el sistema, que se ha «deteriorado mucho». Sostiene Alfonso Gálvez que las coberturas se han reducido, se han incrementado las franquicias y no se tienen en cuenta los rendimientos esperados».

Acampada de agricultores del Altiplano, ayer frente a la Delegación del Gobierno. / Juan Carlos Caval

Los agricultores acampados se reúnen el jueves con la CHS

Los agricultores de Yecla y Jumilla acampados frente al Palacio de San Esteban y frente a la sede de la Delegación del Gobierno en Murcia mantuvieron ayer, pese al mal tiempo, sus reivindicaciones (ayudas directas, riegos de socorro y el fin de los cañones antigranizo). El próximo jueves se reunirán con el presidente de la CHS, Mario Urrea, que les dará parte de las conversaciones que ya ha mantenido con la consejera de Agricultura, Sara Rubira.

Asegura Urbano Pérez, portavoz de la Asociación del Sureste contra la Manipulación del Clima, que el agua que se ha recogido estos días no cambia la dramática situación que vive el sector. "El cereal está perdido y el viñedo tiene un desarrollo entre abril y mayo, y no se ha producido, apenas han salido uvas y ya no van a salir", explica Urbano Pérez, que sostiene que las demandas con respecto al olivo también siguen vigentes, ya que "muchos olivos de secano han tirado la flor para protegerse de la sequía y esa flor ya no va a volver a salir; estamos hablando de grandes pérdidas".