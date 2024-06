El PSOE quiere una estrategia industrial que combine bienestar social con sostenibilidad y competitividad

El candidato socialista a las elecciones europeas, Marcos Ros, ha anunciado que el PSOE va a proponer una estrategia industrial europea "que sea efectiva y capaz de combinar el bienestar social con la sostenibilidad ambiental, pero también con la competitividad económica e industrial que necesita la Unión Europea", según informaron fuentes socialistas en un comunicado.

Asimismo, Ros ha explicado en su visita a Yecla que la transición ecológica y digital "genera claros desafíos, pero también puede servir para cerrar las brechas de desigualdad existentes, crear un entorno que genere nuevos puestos de trabajo de calidad y que apoye a las pymes, a los trabajadores y trabajadoras autónomas, y a las empresas de economía social, empresas emergentes innovadoras y las industrias sostenibles, fomentando el emprendimiento de las mujeres y jóvenes en particular".

“Por eso, proponemos también la creación de un gran fondo de inversiones en bienes públicos europeos”, según Ros, quien ha precisado que “todo esto no podrá ser una realidad si no continuamos con los mecanismos de financiación como el que se ha arbitrado con los fondos Next Generation para la reindustrialización, para esos PERTEs que están a flote y transformando nuestro sector industrial en la Unión Europea".

"Por este motivo, proponemos que siga habiendo financiación estable para esta estrategia industrial europea”, ha asegurado.

Por otro lado, Ros ha insistido en la "trascendencia" de estas elecciones europeas. “Son las primeras elecciones en décadas en las que no está en juego qué mayoría va a tener el Parlamento Europeo, sino que está en juego poder frenar esta oleada reaccionaria que pretende retroceder en derechos, justicia social y que, en definitiva, va contra los valores de la Unión Europea”, ha precisado.

“Frente a eso, los socialistas tenemos claro nuestro modelo, el que apuesta por la transición ecológica, por la justicia social, por la igualdad entre hombres y mujeres, por la protección de los colectivos más desfavorecidos, y lo hemos demostrado en esta legislatura que, tras la pandemia y las diferentes crisis que hemos atravesado como la invasión de Ucrania y la crisis energética derivada, hemos salido adelante gracias a esos fondos de recuperación Next Generation, 750.000 millones de euros, que ha permitido a la UE avanzar en su reindustrialización”, ha destacado.

Para finalizar, Ros ha resaltado que la ciudadanía sabe que el 9 de junio "tiene que elegir entre votar por el retroceso y los recortes, o votar por el PSOE, que, apuesta por una Europa más justa, por la igualdad en derechos y oportunidades, por la agenda verde y la justicia social".

“Los ciudadanos y ciudadanas saben que estas elecciones, si votan al Partido Socialista, su voto vale doble porque votan por la Europa que queremos y ayudan a parar la ola reaccionaria. El 9 de junio hay que votar al PSOE”, ha concluido.