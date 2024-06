Javier Nart, candidato número 2 de Cs a las europeas: "Pensar que queremos llevarnos la Huerta de Europa a Marruecos no es un mantra, sino un rebuzno"

Este jueves visita la Región Javier Nart, número 2 de la candidatura de Ciudadanos, un partido de centro que se ha visto arrastrado en los últimos años por una polarización que ha arrasado con casi todo.

Ciudadanos se enfrenta a unas nuevas elecciones tras un año muy duro. ¿Está con ánimos?

El año no ha sido duro; ha sido mucho peor que duro y como consecuencia de una decisión de la que es responsable el que fuera secretario general y de la que son corresponsables todos los que le eligieron. La situación es complicada, pero decir que el espíritu de Ciudadanos sigue intacto es verdad. Han pasado cosas, pero estoy haciendo lo que creo que hay que hacer.

¿Va a perder el centro la batalla contra el populismo de extrema derecha?

Bueno, hay populismo de extrema derecha y de extrema izquierda. Vengo de un debate en el que una persona dice que no hay que tener una política de guerra, sino una de paz. Eso habría que habérselo dicho a Polonia cuando fue invadida por el genocida Hitler y, después, por el asesino comunista que era Stalin. Me abruma esa simpleza. A la violencia se le responde con la legítima violencia. La guerra no es la solución excepto cuando te están agrediendo. El comunismo infantil es ridículo. Por otro lado, está el populismo de extrema derecha que quiere volver a la Comunidad Europea del Carbón y del Acero de los años cincuenta.

Como sabe, en estas elecciones se está hablando mucho del campo, pilar en la economía murciana. ¿Qué se está haciendo mal para que haya tantos agricultores levantados contra la UE?

Están pidiendo, en su mayor parte, cambios totalmente legítimos, como ocurre con las cláusulas espejo. Por otra parte, hay un laberinto burocrático que está volviendo locos a los agricultores. La PAC tiene que tener controles, pero hay que hacerla accesible.

¿Es falso el mantra, que está difundiendo Vox, de que la UE quiere acabar la Huerta de Europa en beneficio de Marruecos?

No es un mantra, sino un rebuzno. Pensar que a los comisarios de Agricultura y de Medio Ambiente europeo les guste hacerse daño a sí mismos no se sostiene. No hay interés en sustituir la agricultura europea por una foránea; entre otras cosas, porque los ministros de Agricultura francés, español e italiano no son marroquíes. Además, la tontería es mayor si tenemos en cuenta que en Europa estamos buscando una mínima autonomía estratégica no solo militar, sino también económica, social y de producción.

¿Se está yendo demasiado rápido con las políticas ecologistas?

En algunos momentos sí. Por ejemplo, la energía sigue viniendo, básicamente, de recursos fósiles: gas y petróleo. Esto está gestionado por la OPEP árabe. Pero es que las fuentes de litio o son de propiedad china o están controladas por empresas chinas. Además, se necesitan muchos kilos de cobre para las pilas de los coches eléctricos. Este último metal que está siendo progresivamente capturado por China. Encima, los ánodos y cátodos, necesarios para crear pilas, están producidos en más de un 90% por China. En definitiva, está bien buscar alternativas a los recursos fósiles, pero hay que tener cuidado de no caer en manos del ‘dragón’.

¿Qué Parlamento nos espera?

Va a subir la derecha extrema y la extrema derecha de la extrema derecha. En consecuencia, es más necesario que los grupos estratégicos en el Parlamento Europeo, que son los socialistas, populares y liberales, mantengan una capacidad de consensuar desde la discrepancia. Tenemos algo común: la certeza de la necesidad en la profundización de la UE y no la vuelta para atrás.

¿Confía en que Von der Leyen mantenga los apoyos actuales y no gire hacia su derecha?

No tengo ni idea. Habrá que ver qué pasa después del 9J y de si Von der Leyen cuenta, para empezar, con la adhesión de todo el Grupo Popular.

No es un secreto que en anteriores comicios, votantes de Cs optaron por el PP pensando en el voto útil posiblemente. ¿Por qué no hacerlo este domingo?

El voto útil no existe en las elecciones europeas porque cada voto vale lo mismo. Se suma el voto de Torremocha con el de La Laguna y con el de Monforte de Lemos. Con un 3%, Ciudadanos tendrá dos diputados y será fundamental para los intereses de España porque será la presencia española en el Grupo Liberal. Pero hay un segundo motivo. Si CS no entra en este grupo, me temo que entrará un partido que echamos por corrupto tiempo atrás y entre su sucesor. Me refiero a Convergencia y su sucesor es Carles Puigdemont. Así que, si alguien quiere que entre él, que no vote por Ciudadanos.

¿Tiene capacidad la Unión para frenar la ley de amnistía si considera que es contraria a la legalidad europea?

La Comisión de Venecia, órgano consultivo, dijo que una amnistía es admisible si tiene un amplio consenso y n o se hace en función de personas determinadas. La ley española no cumple ninguno de estos preceptos. En consecuencia, el Tribunal de Justicia de la UE tomará estos pilares y dictará la sentencia correspondiente.