Podemos pide el voto del campo frente a los acuerdos de libre comercio de la UE

El diputado regional de Podemos Víctor Egío ha visitado esta mañana Torresgüera, donde ha mantenido un encuentro con pequeños agricultores golpeados la crisis del limón. Solo en la Región de Murcia se han quedado sin recoge más de 300.000 toneladas, que ahora se pueden en el suelo a los pies de los árboles. "Nos hemos recorrido la huerta de Murcia y nos hemos encontrado con toneladas de limones en el suelo”.

Egío ha denunciado que “mientras que las cosechas de nuestros agricultores están arruinadas, la Unión Europea sigue firmando acuerdos de libre comercio con países donde no se exigen los mismos requisitos fitosanitarios y donde no se respetan los derechos laborales".

Por ello, el portavoz morado señalaba la importancia de estas elecciones europeas y pedía el voto para Podemos, "el único partido cuyos diputados irán íntegramente al grupo de la Izquierda Europea". Se trata, señalaba el diputado, del único grupo "que se ha opuesto en la Eurocámara sistemáticamente a estos acuerdos de libre comercio".

Además, ha defendido la necesidad de "ponerle coto a los fondos de inversión, que han alimentado la burbuja del limón, y apostar más por el pequeño y mediano agricultor -concluía Egío-, y por un modelo de agricultura enraizado en la tierra".